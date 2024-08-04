Пермяки выступили против подвоза детей к школе по опасной дороге. Видео

05 августа 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

В Пермском крае общественники отстояли право детей на безопасный подвоз к школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нытвенском округе (Пермский край) жителей предупредили о закрытии школы в деревне Луговая. Власти пообещали организовать подвоз ребят на занятия в другой населенный пункт по дороге, которую родители считают опасной. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта». «Власти Нытвенского округа решили закрыть Батуровскую школу, а 15 ребят ежедневно возить учиться за 25 км в поселок станции Чайковская по бездорожью. Испугавшись за своих детей, жители деревни Луговая обратились в президентское движение с просьбой помочь», — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественников в соцсети «ВКонтакте». По данным «фронтовиков», участки дороги, по которой планируется организовать подвоз детей — все в колеях и ухабах: в распутицу нельзя проехать, а зимой там гололедица и заносы. Из-за зарослей кустов и борщевика на обочинах не видно диких зверей, а связи нет на протяжении 12 километров, отметили общественники. Представители «Народного фронта» добились встречи с местными властями и надзорным ведомством. Оказалось, что позиции прокуратуры и общественников совпадают. То есть, пока дорога не будет приведена в нормативное состояние, подвоза быть не может. Глава округа уже предупрежден об уголовной ответственности, уточнили в реготделении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нытвенском округе (Пермский край) жителей предупредили о закрытии школы в деревне Луговая. Власти пообещали организовать подвоз ребят на занятия в другой населенный пункт по дороге, которую родители считают опасной. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта». «Власти Нытвенского округа решили закрыть Батуровскую школу, а 15 ребят ежедневно возить учиться за 25 км в поселок станции Чайковская по бездорожью. Испугавшись за своих детей, жители деревни Луговая обратились в президентское движение с просьбой помочь», — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественников в соцсети «ВКонтакте». По данным «фронтовиков», участки дороги, по которой планируется организовать подвоз детей — все в колеях и ухабах: в распутицу нельзя проехать, а зимой там гололедица и заносы. Из-за зарослей кустов и борщевика на обочинах не видно диких зверей, а связи нет на протяжении 12 километров, отметили общественники. Представители «Народного фронта» добились встречи с местными властями и надзорным ведомством. Оказалось, что позиции прокуратуры и общественников совпадают. То есть, пока дорога не будет приведена в нормативное состояние, подвоза быть не может. Глава округа уже предупрежден об уголовной ответственности, уточнили в реготделении.