04 августа 2024

Свердловчанка потеряла память из-за брошенной подростками бутылки в голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина несколько дней лежит в больнице, но память не возвращается (архивное фото)
Женщина несколько дней лежит в больнице, но память не возвращается (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) подростки скинули с седьмого этажа на голову женщине стеклянную бутылку, из-за чего пострадавшая потеряла память. О детях, бросающихся мусором, знали местные жители, однако даже после беседы с силовиками они продолжали хулиганить. Информация об этом появилась в Telegram.

«С детьми беседовали полицейские, но ничего не поменялось. Тогда люди стали обходить это место стороной. Пострадавшая об опасности знала — обычно старалась держаться подальше, но в этот раз решила, что проскочит. Не получилось — на голову прилетела стекляшка», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Женщину забрали в больницу, где она успела рассказать врачам, что случилось, но через некоторое время все забыла. Пострадавшая уже несколько дней лежит под присмотром медиков, но память так и не вернулась.

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В Березовском (Свердловская область) подростки скинули с седьмого этажа на голову женщине стеклянную бутылку, из-за чего пострадавшая потеряла память. О детях, бросающихся мусором, знали местные жители, однако даже после беседы с силовиками они продолжали хулиганить. Информация об этом появилась в Telegram. «С детьми беседовали полицейские, но ничего не поменялось. Тогда люди стали обходить это место стороной. Пострадавшая об опасности знала — обычно старалась держаться подальше, но в этот раз решила, что проскочит. Не получилось — на голову прилетела стекляшка», — пишет telegram-канал Ural Mash. Женщину забрали в больницу, где она успела рассказать врачам, что случилось, но через некоторое время все забыла. Пострадавшая уже несколько дней лежит под присмотром медиков, но память так и не вернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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