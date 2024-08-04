Свердловчанка потеряла память из-за брошенной подростками бутылки в голову

В Березовском (Свердловская область) подростки скинули с седьмого этажа на голову женщине стеклянную бутылку, из-за чего пострадавшая потеряла память. О детях, бросающихся мусором, знали местные жители, однако даже после беседы с силовиками они продолжали хулиганить. Информация об этом появилась в Telegram.
«С детьми беседовали полицейские, но ничего не поменялось. Тогда люди стали обходить это место стороной. Пострадавшая об опасности знала — обычно старалась держаться подальше, но в этот раз решила, что проскочит. Не получилось — на голову прилетела стекляшка», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Женщину забрали в больницу, где она успела рассказать врачам, что случилось, но через некоторое время все забыла. Пострадавшая уже несколько дней лежит под присмотром медиков, но память так и не вернулась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!