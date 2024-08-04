04 августа 2024

Банкротное предприятие с Кавказа требует от «дочки» «Роснефти» в ХМАО 200 миллионов рублей

Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО получило иск от подрядчика на 200 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчики через суд требуют с "дочки" "Роснефти" из ХМАО 200 млн рублей
Подрядчики через суд требуют с "дочки" "Роснефти" из ХМАО 200 млн рублей Фото:

Подрядчик нефтегазодобывающей компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» из ХМАО), который строил трубопроводы на югорских месторождениях, подал в суд на нефтяную компанию. Монтажное предприятие «Авангард» из Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика) требует с нефтяников более 200 миллионов рублей.

«ООО „Авангард“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление к АО „Самотлорнефтегаз“. Истец требует взыскать 211 751 751,19 руб.», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.

Компания «Авангард» проходит процедуру банкротства. Суд отложил рассмотрение дела до оплаты истцом госпошлины.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Авангард» и АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз» скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Предприятие не предоставило в ведомство данные о влиянии свалки на окружающую среду.

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Подрядчик нефтегазодобывающей компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» из ХМАО), который строил трубопроводы на югорских месторождениях, подал в суд на нефтяную компанию. Монтажное предприятие «Авангард» из Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика) требует с нефтяников более 200 миллионов рублей. «ООО „Авангард“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление к АО „Самотлорнефтегаз“. Истец требует взыскать 211 751 751,19 руб.», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. Компания «Авангард» проходит процедуру банкротства. Суд отложил рассмотрение дела до оплаты истцом госпошлины. Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Авангард» и АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз» скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Предприятие не предоставило в ведомство данные о влиянии свалки на окружающую среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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