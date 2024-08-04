Банкротное предприятие с Кавказа требует от «дочки» «Роснефти» в ХМАО 200 миллионов рублей

Подрядчик нефтегазодобывающей компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» из ХМАО), который строил трубопроводы на югорских месторождениях, подал в суд на нефтяную компанию. Монтажное предприятие «Авангард» из Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика) требует с нефтяников более 200 миллионов рублей.
«ООО „Авангард“ направило в арбитражный суд ХМАО заявление к АО „Самотлорнефтегаз“. Истец требует взыскать 211 751 751,19 руб.», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Компания «Авангард» проходит процедуру банкротства. Суд отложил рассмотрение дела до оплаты истцом госпошлины.
Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Авангард» и АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Самотлорнефтегаз» скрыла от Роспотребнадзора информацию о мусорном полигоне на Самотлорском месторождении. Предприятие не предоставило в ведомство данные о влиянии свалки на окружающую среду.
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