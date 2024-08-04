04 августа 2024

Компания «Россети Тюмень» продает кирпичный завод в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают недостроенный кирпичный завод за 1,3 миллиона рублей
В ХМАО продают недостроенный кирпичный завод за 1,3 миллиона рублей Фото:

Компания «Россети Тюмень» продает недостроенный кирпичный завод в Нижневартовском районе ХМАО. Организатор аукциона сообщил агентству URA.RU, что начальная цена завода составляет почти 1,3 миллиона рублей.

«Компания „Россети Тюмень“ объявила аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — кирпичного завода в Излучинске Нижневартовского района. Начальная цена лота составляет 1 328 581 рубль», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

Завод находится на начальной стадии строительства. Организатор принимает заявки на аукцион до 10 сентября 2024 года. 

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук организовать совещание с компанией «Россети Тюмень». На встрече он планировал оценить перспективу увеличения мощности производимой энергии в округе.

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Компания «Россети Тюмень» продает недостроенный кирпичный завод в Нижневартовском районе ХМАО. Организатор аукциона сообщил агентству URA.RU, что начальная цена завода составляет почти 1,3 миллиона рублей. «Компания „Россети Тюмень“ объявила аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — кирпичного завода в Излучинске Нижневартовского района. Начальная цена лота составляет 1 328 581 рубль», — рассказал представитель электронной торговой площадки. Завод находится на начальной стадии строительства. Организатор принимает заявки на аукцион до 10 сентября 2024 года.  Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук организовать совещание с компанией «Россети Тюмень». На встрече он планировал оценить перспективу увеличения мощности производимой энергии в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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