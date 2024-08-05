Московский суд заочно приговорил убийцу Япончика к 19 годам колонии

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Япончик умер в 2009 году Фото:

Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии.

«Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в инстанции. Информацию передает РИА Новости.

Уточняется, что слушание проходило заочно. Сам киллер находится в международном розыске.

Иваньков был одним из самых влиятельных авторитетов в криминальных кругах в 1970-х годах. Он руководил несколькими преступными группировками в России и США. Умер Япончик в 2009 году. Он скончался в больнице от огнестрельного ранения, которое получил ранее.

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Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии. «Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в инстанции. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что слушание проходило заочно. Сам киллер находится в международном розыске. Иваньков был одним из самых влиятельных авторитетов в криминальных кругах в 1970-х годах. Он руководил несколькими преступными группировками в России и США. Умер Япончик в 2009 году. Он скончался в больнице от огнестрельного ранения, которое получил ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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