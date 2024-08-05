Московский суд заочно приговорил убийцу Япончика к 19 годам колонии

Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии.
«Приговором Московского городского суда Астамуру Бутбе назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в инстанции. Информацию передает РИА Новости.
Уточняется, что слушание проходило заочно. Сам киллер находится в международном розыске.
Иваньков был одним из самых влиятельных авторитетов в криминальных кругах в 1970-х годах. Он руководил несколькими преступными группировками в России и США. Умер Япончик в 2009 году. Он скончался в больнице от огнестрельного ранения, которое получил ранее.
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