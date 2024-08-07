07 августа 2024

Убийство матери двоих детей и план «Перехват»: главное о поисках бойца СВО в Богдановиче

Полиция оцепила Богданович, где скрывается боец СВО, убивший экс-супругу
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый приехал в город 27 июля после возвращения из зоны СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

В Богдановиче (Свердловская область) разыскивают участника специальной военной операции, который, вернувшись домой в отпуск, убил свою бывшую жену и ранил ее нового партнера. В связи с этим инцидентом в городе был объявлен план «Перехват».

Что произошло

Брак между Константином и Татьяной закончился три года назад, и существует предположение, что причиной этому стала измена со стороны женщины. После развода Константин ушел на специальную военную операцию. Но он не прекратил общение с бывшей семьей и посещал их во время отпусков. Мать бойца заявила, что ее сын, по сути, продолжал жить с Татьяной и их общими детьми, так как она дала обещание дождаться его. Несмотря на это, она внезапно вышла замуж за другого человека и продала квартиру.

Пострадавшие

Инцидент случился возле дома, где живет мать подозреваемого, когда Константин прибыл, чтобы встретиться со своей дочерью, и встретил Татьяну, которая также приехала забрать ребенка. В результате произошедшего мать подозреваемого нашла свою бывшую невестку без признаков жизни и ее нового партнера с ранением в лицо. В семье у Татьяны и Константина двое детей: одной дочери 13 лет, другой — шесть. После совершения преступления Константин скрылся на иномарке.

Подозреваемый прибыл в Богданович 27 июля в отпуск и должен был скоро вернуться на службу. Больше информации о ситуации URA.RU собирает в режиме онлайн.

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В Богдановиче (Свердловская область) разыскивают участника специальной военной операции, который, вернувшись домой в отпуск, убил свою бывшую жену и ранил ее нового партнера. В связи с этим инцидентом в городе был объявлен план «Перехват». Брак между Константином и Татьяной закончился три года назад, и существует предположение, что причиной этому стала измена со стороны женщины. После развода Константин ушел на специальную военную операцию. Но он не прекратил общение с бывшей семьей и посещал их во время отпусков. Мать бойца заявила, что ее сын, по сути, продолжал жить с Татьяной и их общими детьми, так как она дала обещание дождаться его. Несмотря на это, она внезапно вышла замуж за другого человека и продала квартиру. Инцидент случился возле дома, где живет мать подозреваемого, когда Константин прибыл, чтобы встретиться со своей дочерью, и встретил Татьяну, которая также приехала забрать ребенка. В результате произошедшего мать подозреваемого нашла свою бывшую невестку без признаков жизни и ее нового партнера с ранением в лицо. В семье у Татьяны и Константина двое детей: одной дочери 13 лет, другой — шесть. После совершения преступления Константин скрылся на иномарке. Подозреваемый прибыл в Богданович 27 июля в отпуск и должен был скоро вернуться на службу. Больше информации о ситуации URA.RU собирает в режиме онлайн.
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