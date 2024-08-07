Сургутянин пытался незаконно вывезти миллион рублей в Баку

В аэропорту Сургута таможенники обнаружили у пассажира, вылетающего в Баку, почти миллион рублей наличными. Мужчина не задекларировал средства, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления на своем сайте.
«При досмотре у гражданина обнаружили наличные в размере 921 850 тысячи рублей, 100 долларов США и 184 Азербайджанских манат. В сумме на день нарушения по курсу Центробанка составило 10 667 долларов США», — говорится в сообщении.
Пассажиру под расписку вернули сумму, равную десяти тысячам долларов США. Остальные средства арестовали до решения суда. Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов по текущему курсу валют. Не важно, везете вы рубли, евро, фунты или любую другую валюту», — прокомментировал и. о. начальника сургутского таможенного поста Юрий Абрамович.
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