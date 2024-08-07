Родственники зарезанной бойцом СВО свердловчанки нагрянули в больницу толпой, дети плакали

Родственники зарезанной бойцом СВО свердловчанки нагрянули в больницу толпой

08 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась вечером 7 августа: женщина погибла, ее супруг выжил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Родственники жительницы Богдановича (Свердловская область) Татьяны, а также ее супруга, на которых напал боец СВО, после происшествия толпой приехали в больницу. Были там и дети женщины, которые плакали. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц медучреждения, свидетельница происходящего. «Было около 15 человек — и ее родственники, и его. Их обоих доставили сначала в приемный покой, потом в хирургическое отделение [где Татьяна и скончалась]. Также были две девочки — ее дочери, они находились под присмотром полиции, все время плакали», — поделилась собеседница. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники жительницы Богдановича (Свердловская область) Татьяны, а также ее супруга, на которых напал боец СВО, после происшествия толпой приехали в больницу. Были там и дети женщины, которые плакали. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц медучреждения, свидетельница происходящего. «Было около 15 человек — и ее родственники, и его. Их обоих доставили сначала в приемный покой, потом в хирургическое отделение [где Татьяна и скончалась]. Также были две девочки — ее дочери, они находились под присмотром полиции, все время плакали», — поделилась собеседница. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.