07 августа 2024

Родственники зарезанной бойцом СВО свердловчанки нагрянули в больницу толпой, дети плакали

Родственники зарезанной бойцом СВО свердловчанки нагрянули в больницу толпой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, госпитализация, скорая помощь
Трагедия случилась вечером 7 августа: женщина погибла, ее супруг выжил Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Родственники жительницы Богдановича (Свердловская область) Татьяны, а также ее супруга, на которых напал боец СВО, после происшествия толпой приехали в больницу. Были там и дети женщины, которые плакали. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц медучреждения, свидетельница происходящего.

«Было около 15 человек — и ее родственники, и его. Их обоих доставили сначала в приемный покой, потом в хирургическое отделение [где Татьяна и скончалась]. Также были две девочки — ее дочери, они находились под присмотром полиции, все время плакали», — поделилась собеседница.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.

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Родственники жительницы Богдановича (Свердловская область) Татьяны, а также ее супруга, на которых напал боец СВО, после происшествия толпой приехали в больницу. Были там и дети женщины, которые плакали. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц медучреждения, свидетельница происходящего. «Было около 15 человек — и ее родственники, и его. Их обоих доставили сначала в приемный покой, потом в хирургическое отделение [где Татьяна и скончалась]. Также были две девочки — ее дочери, они находились под присмотром полиции, все время плакали», — поделилась собеседница. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. Константин М. — участник специальной военной операции, который приехал в город в отпуск, напал на свою бывшую супругу и ее нового мужа, а потом скрылся на машине. Мужчину ищут, в городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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