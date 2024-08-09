Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время поездки в Урай успел увидеться со своей родной тетей — Анной Николаевной. Она пришла на встречу с жителями, чтобы повидаться с племянником, передает корреспондент URA.RU.
«Даже не говорила, что придет на встречу!», — рассмеялся глава региона, когда после завершения общения с жителями Урая увидел родную тетю. Они сфотографировались на память и немного поболтали. В разговоре с URA.RU родственница Кухарука рассказала, что последний раз видела племянника девять лет назад. Но теперь, с учетом его переезда в Ханты-Мансийск, видеться они могут чаще.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук приехал в Урай — город, где он родился и вырос. Агентство вело онлайн-трансляцию официального визита врио губернатора ХМАО.
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