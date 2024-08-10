В Екатеринбурге подскочили цены на вторичное жилье

УПН: цены на вторичное жилье в Екатеринбурге поднялись до 121 тысяч рублей

11 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В центре города стоимость вторички достигает 171 564 рублей за метр (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости достигла нового исторического пика, поднявшись до 121 354 рублей. Об этом сообщили аналитики Уральской палаты недвижимости. «На 29 июля средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, <…> составила 121 354 руб», — сказано на сайте УПН. Это на две тысячи рублей выше, чем было зафиксировано в июне. Наиболее высокие цены наблюдаются в центральной части города, где стоимость достигает 171 564 рублей за метр. А также в прилегающих к центру микрорайонах (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго—Западный). С начала 2024 года рынок вторичного жилья показал рост цен на 6,4%, а по сравнению с прошлым годом — на 11,5%. Количество предложений также увеличилось, достигнув 2,63 тысячи квартир, что на 8,4% больше, чем в начале года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости достигла нового исторического пика, поднявшись до 121 354 рублей. Об этом сообщили аналитики Уральской палаты недвижимости. «На 29 июля средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, <…> составила 121 354 руб», — сказано на сайте УПН. Это на две тысячи рублей выше, чем было зафиксировано в июне. Наиболее высокие цены наблюдаются в центральной части города, где стоимость достигает 171 564 рублей за метр. А также в прилегающих к центру микрорайонах (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго—Западный). С начала 2024 года рынок вторичного жилья показал рост цен на 6,4%, а по сравнению с прошлым годом — на 11,5%. Количество предложений также увеличилось, достигнув 2,63 тысячи квартир, что на 8,4% больше, чем в начале года.