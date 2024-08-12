На главный форум Минобороны России приедут почти 100 стран

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который начнется в понедельник на Кубинке, ожидается участие делегаций из 83 стран. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В мероприятии примут участие представители более 120 иностранных компаний. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК сформировали такие страны, как Белоруссия, Иран, Индия и Китай», — отмечают в ведомстве.
«Армия-2024» начинает свою работу с понедельника. Ранее стало известно, что форум сменит формат и сконцентрируется на тематике СВО после коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым. На форуме будет представлено более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
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