На главный форум Минобороны России приедут почти 100 стран

На военный форум «Армия-2024» приедут делегации из 83 стран
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Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Южном военном округе. Ростов , армия украины, сво, трофейная техника
Форум «Армия-2024» проходит в подмосковной Кубинке Фото:

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который начнется в понедельник на Кубинке, ожидается участие делегаций из 83 стран. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В мероприятии примут участие представители более 120 иностранных компаний. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК сформировали такие страны, как Белоруссия, Иран, Индия и Китай», — отмечают в ведомстве.

«Армия-2024» начинает свою работу с понедельника. Ранее стало известно, что форум сменит формат и сконцентрируется на тематике СВО после коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым. На форуме будет представлено более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который начнется в понедельник на Кубинке, ожидается участие делегаций из 83 стран. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В мероприятии примут участие представители более 120 иностранных компаний. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК сформировали такие страны, как Белоруссия, Иран, Индия и Китай», — отмечают в ведомстве. «Армия-2024» начинает свою работу с понедельника. Ранее стало известно, что форум сменит формат и сконцентрируется на тематике СВО после коррупционного скандала с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Вячеславом Ахмедовым. На форуме будет представлено более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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