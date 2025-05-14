Глава РСПП Шохин назвал условия для возвращения западного бизнеса в РФ

Рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовила предложения по условиям возобновления деятельности иностранного бизнеса в России. По мнению главы РСПП Александра Шохина, соответствующие критерии уже направлены в правительство и администрацию президента. Одним из ключевых требований для возвращения западных компаний на российский рынок является передача более 50% акций российским резидентам, а также передачу прав на используемые технологии.
«Зарубежные компании также должны передать права собственности на технологии и обеспечить присутствие в России всех элементов управленческо-производственно-интеллектуальной цепочки», — сообщил Шохин, передает РБК. Он добавил, что возвращение возможно только в случае отсутствия блокировки или ограничения поставок необходимого оборудования и комплектующих российскому партнеру. Кроме того, иностранная компания не должна иметь долгов по налогам и перед российскими компаниями, а также допускать односторонний разрыв контрактов, бенефициаром которых являлась российская сторона.
В числе дополнительных критериев значатся соблюдение трудовых прав работников, ограничение на продажу активов и вывод дивидендов компаниями, вернувшимися в Россию. РСПП также предлагает формализовать меры по компенсации экономического ущерба и минимизации рисков возможного прекращения сотрудничества в будущем.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одного лишь выражения сожаления со стороны западных компаний, которые ранее ушли с российского рынка, недостаточно для возобновления их деятельности в России. Путин также выразил несогласие с возможностью возвращения в страну тех брендов, которые, по его словам, проявляли неуважение к РФ или поддерживали ВСУ. Президент отметил, что при рассмотрении вопроса о допуске западных компаний на российский рынок приоритет будет отдаваться национальным интересам.
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