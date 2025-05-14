Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поддержал критику европейской бюрократии, озвученную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он назвал ее ценной оценкой.
«Ценная оценка из первых рук», — написал Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал высказывание Орбана о положении дел в Евросоюзе.
Ранее венгерский премьер отметил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки защищать национальные интересы приводят к сокращению финансирования или попыткам сменить правительство суверенного государства. По его мнению, евробюрократы стремятся укрепить свои позиции за счет стран-членов ЕС, напоминает «Царьград».
Орбан неоднократно высказывался с критикой руководства Евросоюза, подчеркивая угрозу расширения полномочий европейских институтов в ущерб государственному суверенитету. Премьер-министр отмечал, что подобная политика усиливает напряженность внутри объединения и препятствует поиску компромиссов между странами ЕС.
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