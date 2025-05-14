Постпред Ульянов поддержал слова Орбана против евробюрократии

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Орбан считает, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку»
Орбан считает, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку» Фото:

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поддержал критику европейской бюрократии, озвученную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он назвал ее ценной оценкой.

«Ценная оценка из первых рук», — написал Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал высказывание Орбана о положении дел в Евросоюзе.

Ранее венгерский премьер отметил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки защищать национальные интересы приводят к сокращению финансирования или попыткам сменить правительство суверенного государства. По его мнению, евробюрократы стремятся укрепить свои позиции за счет стран-членов ЕС, напоминает «Царьград».

Орбан неоднократно высказывался с критикой руководства Евросоюза, подчеркивая угрозу расширения полномочий европейских институтов в ущерб государственному суверенитету. Премьер-министр отмечал, что подобная политика усиливает напряженность внутри объединения и препятствует поиску компромиссов между странами ЕС.

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поддержал критику европейской бюрократии, озвученную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он назвал ее ценной оценкой. «Ценная оценка из первых рук», — написал Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал высказывание Орбана о положении дел в Евросоюзе. Ранее венгерский премьер отметил, что в Брюсселе «все пляшут под одну дудку», а попытки защищать национальные интересы приводят к сокращению финансирования или попыткам сменить правительство суверенного государства. По его мнению, евробюрократы стремятся укрепить свои позиции за счет стран-членов ЕС, напоминает «Царьград». Орбан неоднократно высказывался с критикой руководства Евросоюза, подчеркивая угрозу расширения полномочий европейских институтов в ущерб государственному суверенитету. Премьер-министр отмечал, что подобная политика усиливает напряженность внутри объединения и препятствует поиску компромиссов между странами ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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