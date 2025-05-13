В России будут меньше отключать свет из-за жары

В России снизят число отключений света в домах в жару. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем стратегического комитета управляющей компании группы Курского электроаппаратного завода Андреем Канунниковым 13 мая поручил снизить зависимость энергетической отрасли от импорта. Продукция КЭАЗ отключает системы электростанций при перегрузках, чтобы они не вышли из строя, объяснили URA.RU эксперты.
Премьер на встрече с руководителем Курского электроаппаратного завода сразу подчеркнул важность производства отечественной электротехники для энергетической безопасности. «Нужно обеспечивать независимость от иностранных комплектующих и компонентов, в том числе в части коммутационного и защитного низковольтного оборудования», — поручил Мишустин.
Канунников отметил, что предприятие активно занимается замещением импорта, у него шесть центров разработок в разных регионах, индустриальный парк и испытательный центр в Курске. Более тысячи партнеров в России применяют оборудование КЭАЗ. С 2022 года линейка аппаратов выросла более чем в 5,5 раза.
Вопрос надежного электроснабжения особенно актуален перед летом, когда нагрузка на электростанции и сети возрастает из-за жары, использования кондиционеров. Правительство ищет способ сократить число длительных отключений электроэнергии в домах россиян, какие наблюдались в прошлом году. 9 июля без света остались почти 600 тысяч жителей южных регионов — Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи. А 16 июля без электричества из-за сбоя оборудования Ростовской АЭС оказались уже 2,5 млн человек, включая жителей Северного Кавказа. Властям приходилось вводить временные графики ограничения, чтобы избежать более серьезных аварий.
Оборудование КЭАЗ как раз обеспечивает стабильность энергетической отрасли — помогает избежать длительных отключений электричества, объяснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Продукция завода используется на электростанциях, в том числе на атомных. Их выключатели используют для остановки систем при перегрузках.
Это позволяет избежать выхода из строя оборудования станций и длительных отключений электричества. Поэтому стабильная работа и развитие этого предприятия важны для реального сектора экономики», — говорит Хазанов.
Импортозамещение в электротехнике еще идет, но в целом проблему нехватки оборудования после ухода с рынка РФ компаний General Electric, Siemens и Shneider Electric удалось решить, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Есть параллельный импорт, но основную часть отечественные компании производят, причем хорошего качества.
«Сильно отрасль не просела даже в 2022 году, хотя после начала СВО, были прогнозы, что Россия не сможет заместить это оборудование. Они не оправдались, и сейчас нет крупных блэкаутов. Те отдельные отключения, которые происходят, связаны не с отсутствием оборудования, а с избыточным строительством жилых комплексов, не обеспеченных мощностями. А в целом по всей стране без перебоев работают и электротехника, и мобильная связь, и предприятия. Дальнейшая поддержка отрасли правительством сохранит эту стабильность», — резюмировал эксперт.
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