13 мая 2025

Экс-главу ЦБ Геращенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище

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Экс-главу Центробанка Геращенко похоронят в среду
Экс-главу Центробанка Геращенко похоронят в среду Фото:

Бывший председатель Центробанка России Виктор Геращенко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с известным экономистом состоится в среду, 14 мая.

«Геращенко похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил собеседник РИА Новости. Советский и российский экономист, банкир и финансист Геращенко скончался 11 мая на 88-м году жизни.

Информацию о его кончине журналистам подтвердил источник, осведомленный о ситуации в его семье. Виктор Геращенко занимал пост председателя Центрального банка России в 1992–1994 и 1998–2002 годах. Он также был председателем правления Госбанка СССР и сыграл значительную роль в формировании современной банковской системы страны.

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Бывший председатель Центробанка России Виктор Геращенко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с известным экономистом состоится в среду, 14 мая. «Геращенко похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил собеседник РИА Новости. Советский и российский экономист, банкир и финансист Геращенко скончался 11 мая на 88-м году жизни. Информацию о его кончине журналистам подтвердил источник, осведомленный о ситуации в его семье. Виктор Геращенко занимал пост председателя Центрального банка России в 1992–1994 и 1998–2002 годах. Он также был председателем правления Госбанка СССР и сыграл значительную роль в формировании современной банковской системы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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