Из тюрьмы в Ливии сбежало большое количество опасных преступников

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Большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы Ливии Триполи
Большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы Ливии Триполи Фото:

В ходе интенсивных столкновений вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда», расположенной в ливанском городе Таджура на востоке от столицы Триполи, значительное число заключенных совершили побег. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции.

«В результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой „Аль-Джудейда“ произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы», — передает РИА Новости заявление судебной полиции Триполи. В официальном сообщении отмечается, что большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений.

Ранее в Триполи, столице Ливии, вновь были зафиксированы столкновения, сопровождавшиеся гибелью высокопоставленных чиновников, переброской авиации в близлежащие города и возрастающей обеспокоенностью со стороны международных организаций. Так, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при президентском дворце. Часть горожан рассматривает происходящие вооруженные столкновения как начало нового витка гражданской войны.

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В ходе интенсивных столкновений вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда», расположенной в ливанском городе Таджура на востоке от столицы Триполи, значительное число заключенных совершили побег. Об этом сообщила судебная полиция столичной провинции. «В результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой „Аль-Джудейда“ произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы», — передает РИА Новости заявление судебной полиции Триполи. В официальном сообщении отмечается, что большинство из сбежавших были приговорены за совершение тяжких преступлений. Ранее в Триполи, столице Ливии, вновь были зафиксированы столкновения, сопровождавшиеся гибелью высокопоставленных чиновников, переброской авиации в близлежащие города и возрастающей обеспокоенностью со стороны международных организаций. Так, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли, возглавлявший службу безопасности при президентском дворце. Часть горожан рассматривает происходящие вооруженные столкновения как начало нового витка гражданской войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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