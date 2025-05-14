Российский боец показал «посадку смерти» с десятками трупов солдат ВСУ

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Бойцы РФ показали «посадку смерти», заваленную десятками тел солдат ВСУ
Бойцы РФ показали «посадку смерти», заваленную десятками тел солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий опубликовал видео с так называемой «посадки смерти» — лесопосадки, заваленной телами погибших бойцов ВСУ, которых никто не эвакуировал. Кадры с места событий были размещены в одном из telegram-каналов.

«Вот, короче, посадка смерти... Тут просто по всей посадке валяются „двухсотые“... И так просто вся посадка — человек 20, не знаю, 30», — говорит военный, снимающий видео, которое опубликовано в telegram-канале Antiseptic.

По словам бойца, украинские военнослужащие, вероятно, пытались организовать в лесопосадке зону эвакуации, однако при отступлении тела погибших сослуживцев остались лежать на месте. Сейчас, как рассказал автор видео, российские военные укрепляют позиции и обустраивают на этом участке третью линию обороны. Местоположение съемки не раскрывается из соображений безопасности.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения российских десантников нанесли удар по скоплению украинской пехоты в Сумской области, пишет RT. ВСУ сосредоточили личный состав в одном из лесных массивов региона. После получения точных координат целей расчеты реактивных систем залпового огня «Град» произвели прицельный огневой налет по обозначенным районам, в результате чего живая сила ВСУ была уничтожена.

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Российский военнослужащий опубликовал видео с так называемой «посадки смерти» — лесопосадки, заваленной телами погибших бойцов ВСУ, которых никто не эвакуировал. Кадры с места событий были размещены в одном из telegram-каналов. «Вот, короче, посадка смерти... Тут просто по всей посадке валяются „двухсотые“... И так просто вся посадка — человек 20, не знаю, 30», — говорит военный, снимающий видео, которое опубликовано в telegram-канале Antiseptic. По словам бойца, украинские военнослужащие, вероятно, пытались организовать в лесопосадке зону эвакуации, однако при отступлении тела погибших сослуживцев остались лежать на месте. Сейчас, как рассказал автор видео, российские военные укрепляют позиции и обустраивают на этом участке третью линию обороны. Местоположение съемки не раскрывается из соображений безопасности. Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения российских десантников нанесли удар по скоплению украинской пехоты в Сумской области, пишет RT. ВСУ сосредоточили личный состав в одном из лесных массивов региона. После получения точных координат целей расчеты реактивных систем залпового огня «Град» произвели прицельный огневой налет по обозначенным районам, в результате чего живая сила ВСУ была уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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