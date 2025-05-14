Итоги первого полуфинала «Евровидение-2025»: какие страны сразятся в финале конкурса

Эстония и Украина вышли в финал песенного конкурса «Евровидение-2025»
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По итогам первого полуфинала были определены 10 стран, которые продолжат свое выступление
По итогам первого полуфинала были определены 10 стран, которые продолжат свое выступление Фото:

Накануне состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». Мероприятие проходит в швейцарском городе Базель. По итогам голосования, были определены 10 стран, которые прошли в финал. Пять команд выбыли из конкурсной гонки. Подробнее о том, как прошел первый полуфинал — в материале URA.RU.

Какие страны прошли в финал конкурса

Первый полуфинал конкурса песни Евровидение 2025 транслировался в прямом эфире в швейцарском Базеле. После публичного голосования зрителей по всему миру в финал попали 10 участников:

  • Норвегия. Кайл Алессандро с песней Lighter;
  • Албания. Дуэт Shkodra Elektronike исполнили композицию Zjerm.
  • Швеция. Одни из главных фаворитов конкурса Группа KAJ выступили с песней Bara Bada Bastu;
  • Исландия. VAEB (произносится как "вайб" — прим. URA.RU) спели песню R?A;
  • Нидерланды. Исполнитель Клод с песней C’est La Vie;
  • Польша. Юстина Стечковская с композицией GAJA;
  • Сан-Марино. Габриэль Понте исполнил произведение Tutta L’Italia;
  • Украина. Ziferblat — с композицией Bird of Pray.
  • Португалия. Инди-группа Napa выступили с песней Deslocado;
  • Эстония. Томми Кэш исполнил композицию Espresso Macchiato, которая быстро набрала популярность в сети.

Однако не всем участникам повезло. Из участия в конкурсе выбыли пять стран.

  • Словения. Певец Клемен Слаконья с песней How Much Time Do We Have Left;
  • Бельгия. Певец Ред Себастьян рассматривался как один из фаворитов конкурса. Однако с композицией Strobe Lights мужчина не смог продвинуться дальше;
  • Азербайджан. Участники группы Mamagama Асаф Мишиев, Гасан Гейдар и Ариф Иманов завершили выступление в полуфинале. Они выступили с песней Run With U;
  • Хорватия. Марко Босняк с композицией Poison Cake;
  • Кипр. Несмотря на высокие ожидания Тео Эван с песней Shh не смог пройти в финал конкурса.

Результат полуфинала определялся посредством телеголосования. Телеголосование проводилось во время прямой трансляции шоу. В этом полуфинале голосовали 15 стран-участниц, а также Швейцария, Испания и Италия.

В процессе подсчета голосов на большом экране было продемонстрировано видеообращение Селин Дион, представлявшей Швейцарию на конкурсе «Евровидение» в 1988 году и одержавшей тогда победу. Участники прошлых лет исполнили ее композицию «Ne Partez Pas Sans Moi» в сопровождении оркестра. После оглашения итоговых результатов на сцене выступил датский дуэт Olsen Brothers, ставший победителем «Евровидения» в 2000 году.

После выступлений первого полуфинала каждый из артистов мог выбрать, в какой части финала он будет выступать. Выбор предлагался следующий: выступить в первой половине, во второй половине или воспользоваться опцией «Выбор продюсера», что означает, что сами организаторы решают, какую позицию в порядке выступлений займут участники.

Когда пройдет второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025»

Второй полуфинал, по итогам которого будут выбраны еще десять финалистов, состоится 15 мая. В этом этапе выступят 16 представителей музыкальных коллективов и исполнителей. Список стран будет следующим:

По результатам второго полуфинала будут определены еще 10 команд
По результатам второго полуфинала будут определены еще 10 команд
Фото:

Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. В голосовании примут участие государства, выступающие во втором полуфинале, а также Великобритания, Германия и Франция. Кроме того, свои голоса смогут отдать и не участвующие в конкурсе страны, объединенные в единую категорию под названием «Остальной мир».

Во втором полуфинале уже есть фавориты. Эксперты выделили четыре страны:

  • Австрия (JJ — «Wasted Love») — согласно оценкам экспертов, австрийский певец считается одним из основных фаворитов на победу;
  • Израиль (Юваль Рафаэль — «New Day Will Rise») — несмотря на возникшие вокруг участия страны скандалы, композиция занимает место в пятерке лидеров по прогнозам;
  • Финляндия (Эрика Викман — «Ich komme») — оригинальная композиция в жанре электропоп с вызывающей манерой исполнения.
  • Греция (Клавдия — «Asteromata») — В выступлении певицы эксперты выделяют элементы этнической музыки в сочетании с выразительным вокальным исполнением.

Десять успешных участников присоединятся к участникам первого полуфинала, а также к «Большой пятерке» (Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания — прим. URA.RU) и действующим чемпионам конкурса — Швейцарии в гранд-финале. Он состоится в субботу, 17 мая.

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Накануне состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». Мероприятие проходит в швейцарском городе Базель. По итогам голосования, были определены 10 стран, которые прошли в финал. Пять команд выбыли из конкурсной гонки. Подробнее о том, как прошел первый полуфинал — в материале URA.RU. Какие страны прошли в финал конкурса Первый полуфинал конкурса песни Евровидение 2025 транслировался в прямом эфире в швейцарском Базеле. После публичного голосования зрителей по всему миру в финал попали 10 участников: Однако не всем участникам повезло. Из участия в конкурсе выбыли пять стран. Результат полуфинала определялся посредством телеголосования. Телеголосование проводилось во время прямой трансляции шоу. В этом полуфинале голосовали 15 стран-участниц, а также Швейцария, Испания и Италия. В процессе подсчета голосов на большом экране было продемонстрировано видеообращение Селин Дион, представлявшей Швейцарию на конкурсе «Евровидение» в 1988 году и одержавшей тогда победу. Участники прошлых лет исполнили ее композицию «Ne Partez Pas Sans Moi» в сопровождении оркестра. После оглашения итоговых результатов на сцене выступил датский дуэт Olsen Brothers, ставший победителем «Евровидения» в 2000 году. После выступлений первого полуфинала каждый из артистов мог выбрать, в какой части финала он будет выступать. Выбор предлагался следующий: выступить в первой половине, во второй половине или воспользоваться опцией «Выбор продюсера», что означает, что сами организаторы решают, какую позицию в порядке выступлений займут участники. Когда пройдет второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025» Второй полуфинал, по итогам которого будут выбраны еще десять финалистов, состоится 15 мая. В этом этапе выступят 16 представителей музыкальных коллективов и исполнителей. Список стран будет следующим: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. В голосовании примут участие государства, выступающие во втором полуфинале, а также Великобритания, Германия и Франция. Кроме того, свои голоса смогут отдать и не участвующие в конкурсе страны, объединенные в единую категорию под названием «Остальной мир». Во втором полуфинале уже есть фавориты. Эксперты выделили четыре страны: Десять успешных участников присоединятся к участникам первого полуфинала, а также к «Большой пятерке» (Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания — прим. URA.RU) и действующим чемпионам конкурса — Швейцарии в гранд-финале. Он состоится в субботу, 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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