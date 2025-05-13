Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу TF1, выдержки из которого публикует агентство.
«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими партнерами. Диалог с ним (Путиным — прим. URA.RU) необходим», — заявил Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров с российским лидером в случае наступления перемирия.
По словам французского президента, он подчеркивает важность координации своих действий с руководством Украины и союзниками по Европе. Макрон отметил, что считает необходимым поддерживать диалог с Россией, чтобы содействовать поиску путей к урегулированию конфликта и обеспечению долгосрочной стабильности в регионе.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной без выдвижения предварительных условий, предложив в качестве даты 15 мая и местом встречи — Стамбул. Глава государства выразил мнение, что такие переговоры могут привести к достижению соглашения о прекращении огня, напоминает RT.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей для долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, ключевыми задачами предлагаемых переговоров являются устранение коренных причин конфликта и защита российских интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.