В США оценили вероятность прямого конфликта с Россией

В украинском конфликте сохраняются «вероятные пути» к эскалации вплоть до прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом американский конгресс предупредил Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.
«Остается несколько вероятных путей, по которым (конфликт на Украине — прим. URA.RU) может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — цитирует генерала РИА Новости. По его словам, украинский кризис по-прежнему представляет опасность для нацбезопасности США.
Гийо подчеркнул, что РФ, Иран и Китай сейчас избегают открытого вооруженного столкновения с Вашингтоном. Но их восприятие «упадка Запада» способствует росту готовности бросить вызов Штатам на мировой арене.
Ранее эксперты допускали, что в случае отказа США от мирного урегулирования конфликта Евросоюз может рассмотреть возможность ввода своих войск на Украину, что повысит риск столкновения с российской армией. К западу от Днепра планируют расположиться силы Великобритании, Франции, Германии и Польши, пишет «Национальная служба новостей». При этом Россия все еще надеется на прямой контакт с Украиной, отмечает RT.
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