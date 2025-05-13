13 мая 2025

В США оценили вероятность прямого конфликта с Россией

Генерал ВС США Гийо заявил о возможности конфликта с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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В США не исключают, что конфликт на Украине может вылиться в противостояние с РФ
В США не исключают, что конфликт на Украине может вылиться в противостояние с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском конфликте сохраняются «вероятные пути» к эскалации вплоть до прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом американский конгресс предупредил Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

«Остается несколько вероятных путей, по которым (конфликт на Украине — прим. URA.RU) может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — цитирует генерала РИА Новости. По его словам, украинский кризис по-прежнему представляет опасность для нацбезопасности США.

Гийо подчеркнул, что РФ, Иран и Китай сейчас избегают открытого вооруженного столкновения с Вашингтоном. Но их восприятие «упадка Запада» способствует росту готовности бросить вызов Штатам на мировой арене.

Ранее эксперты допускали, что в случае отказа США от мирного урегулирования конфликта Евросоюз может рассмотреть возможность ввода своих войск на Украину, что повысит риск столкновения с российской армией. К западу от Днепра планируют расположиться силы Великобритании, Франции, Германии и Польши, пишет «Национальная служба новостей». При этом Россия все еще надеется на прямой контакт с Украиной, отмечает RT.

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В украинском конфликте сохраняются «вероятные пути» к эскалации вплоть до прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом американский конгресс предупредил Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо. «Остается несколько вероятных путей, по которым (конфликт на Украине — прим. URA.RU) может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — цитирует генерала РИА Новости. По его словам, украинский кризис по-прежнему представляет опасность для нацбезопасности США. Гийо подчеркнул, что РФ, Иран и Китай сейчас избегают открытого вооруженного столкновения с Вашингтоном. Но их восприятие «упадка Запада» способствует росту готовности бросить вызов Штатам на мировой арене. Ранее эксперты допускали, что в случае отказа США от мирного урегулирования конфликта Евросоюз может рассмотреть возможность ввода своих войск на Украину, что повысит риск столкновения с российской армией. К западу от Днепра планируют расположиться силы Великобритании, Франции, Германии и Польши, пишет «Национальная служба новостей». При этом Россия все еще надеется на прямой контакт с Украиной, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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