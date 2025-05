Кто такая Катя Кищук: жизнь после Serebro, угрозы из-за СВО и роман с известным комиком

Экс-солистка Serebro Кищук выложила совместное фото с известным комиком Сатиром

14 мая 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Последние несколько лет Кищук проживает в Великобритании Фото: соцсети Екатерины Кищук Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук и российский блогер и пародист, известный под псевдонимом Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) вновь оказались в центре внимания общественности из-за слухов о возможных романтических отношениях. Новая волна обсуждений возникла после публикации в социальных сетях снимка, на котором Сатир запечатлен целующим Кищук. Певица не впервые привлекает внимание публики. Ранее исполнительница уже встречалась с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон) и пыталась построить сольную карьеру после ухода из группы Serebro. Также Кищук получала угрозы из-за высказываний об СВО. Подробнее о жизни певицы в материале — URA.RU. Биография Екатерина Кищук родилась в декабре 1993 года в Туле. Значительную роль в формировании ее творческих способностей сыграла мать, которая активно поддерживала развитие дочери и записывала ее в различные кружки. В юном возрасте Екатерина уделяла большую часть своего свободного времени занятиям рисованием, музыкой и танцами. Усилия девушки принесли плоды: она неоднократно одерживала победу на чемпионатах по хип-хопу. Решение уехать в Таиланд повлияло на развитие карьеры исполнительницы Фото: Сергей Виноградов / ТАСС Завершив обучение в школе, Кищук переехала в Москву и одновременно подала заявления в ряд высших учебных заведений, так как не имела четкого представления о будущем направлении деятельности. В результате она была зачислена на театральное отделение Московского государственного университета культуры, однако проучилась там лишь один год. После этого Екатерина стала студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных, но вскоре оставила и это учебное заведение. Позднее она продолжила образование на эстрадно-джазовом факультете Института современного искусства. Кищук не сумела окончить обучение в вузе. Столкнувшись с трудностями в личной жизни, она приняла радикальное решение: забрала документы из университета и отправилась в Таиланд. Карьера модели Переехав в Бангкок, Кищук завела новый круг общения, в который вошли и профессиональные фотографы. Со временем ей стали поступать предложения принять участие в фотосессиях в роли модели. Знаменитость с теплотой вспоминает этот этап своей жизни, отмечая, что доходы от съемок позволяли ей не только отдыхать, но и путешествовать. В течение своей модельной карьеры Кищук принимала участие в фотосессиях для известных брендов, среди которых были Puma, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana. Позднее, после того как она обрела широкую известность в качестве артистки, ей поступили предложения о сотрудничестве от компаний Sephora, Memory of a Lifetime и Petra. Участие в группе Serebro Во время пребывания в Китае Кищук серьезно заболела и приняла решение вернуться в Россию. Однако на родине, в Туле, ей не удалось найти подходящее занятие, и на оставшиеся средства она приобрела билет обратно в Китай. Тем не менее она опоздала на регистрацию на рейс и не смогла оплатить положенный штраф, вследствие чего была вынуждена остаться в России. Кищук стала участницей группы Serebro в апреле 2016 года Фото: Марина Молдавская © URA.RU Она находилась на грани депрессии, однако по совету подруги решила принять участие в кастинге на место в группе SEREBRO. После ухода Дарьи Шашиной из коллектива продюсер Максим Фадеев объявил о старте открытого онлайн-отбора для всех, кто желает присоединиться к группе. Несмотря на неуверенность в собственных возможностях, Кищук все же приняла решение записать видео, в котором исполнила вокальную композицию и сыграла на домре. За короткое время ролик собрал 200 тысяч просмотров, что позволило артистке опередить около 50 тысяч других участниц и пройти в следующий раунд отбора. Позже Фадеев сообщил, что новой солисткой коллектива станет именно Кищук, одержавшая уверенную победу в голосовании. Об этом стало известно 13 апреля 2016 года. За нее отдали свои голоса порядка 27 тысяч человек, что составляет 43 % от общего числа участников опроса. Таким образом Кищук присоединилась к компании Ольги Серябкиной и Полины Фаворской. Вместе они выпустили такие песни как «Chocolate», перезаписали ранний хит группы «Отпусти меня», «Сломана» и «Космос». За почти три года пребывания Кищук в коллективе она участвовала в создании альбома и снялась в девяти видеоклипах Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Спустя время группу покинула Фаворская. На ее место пришла Татьяна Моргунова. Однако в таком составе коллектив просуществовал недолго: 1 февраля 2019 года все три участницы заявили о намерении покинуть группу. Кищук не только прекратила сотрудничество с лейблом MALFA, но и передала свой личный аккаунт в Instagram(запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), насчитывающий миллион подписчиков, в распоряжение обновленного состава SEREBRO. Такое решение вызвало бурную реакцию пользователей сети. Впоследствии в СМИ появились слухи о том, что продюсер настоял на уходе Кищук из группы после того, как аналогичное решение приняли другие участницы коллектива. Однако артистка опровергла слухи, отметив, что покинула коллектив по собственному желанию из-за усталости от работы в группе. В итоге певица ушла в сольную карьеру. Жизнь после ухода из группы Serebro Завершение карьеры певицы Артистка приступила к самостоятельной творческой деятельности в феврале 2019 года. Выступая под сценическим именем KATERINA, 12 апреля она представила публике свой первый сольный сингл — композицию Intro. В этот же день на платформе YouTube состоялась премьера видеоклипа на данный трек. В начале июня того же года Кищук выпустила сольный альбом, получивший название «22К». Осенью 2022 года Кищук выбрала для себя новый псевдоним — «K» Фото: соцсети Екатерины Кищук После двухлетнего перерыва девушка сообщила о решении отказаться от сценического имени KATERINA и объявила, что впредь ее музыкальные релизы будут выходить исключительно на английском языке. 11 ноября под новым псевдонимом «K» состоялась премьера композиции Out of luck. Она также анонсировала выход студийного альбома. В конце 2023 года Кищук сообщила о прекращении своей деятельности в музыкальной индустрии. Заявленный ранее англоязычный альбом так и не был выпущен. По словам певицы, она прекратила работу над новыми песнями из-за того, что в них якобы никто не верит. Угрозы из-за СВО Бывшая участница группы Serebro 27 февраля 2022 года высказалась об СВО. Сообщение с ее мнением было размещено на личной странице певицы в социальной сети. Певица отметила, что не является экспертом в политике, однако глубоко обеспокоена положением мирного населения. Кроме того, Кищук рассказала, что на протяжении нескольких дней получала угрозы. «Все, кто мне пишет и желает смерти, я не поддаюсь на провокации. Мне безразлично, что там верхушки решают, но мне небезразличны жизни мирных людей, как украинцев, так и россиян», — написала в соцсетях. Кищук также говорила о том, что испытывает тоску по семье. По словам артистки, на тот период она не встречалась с матерью в течение двух лет, а с сестрой — уже четыре года. «Мне тяжело. Я не видела маму два года, не видела сестру четыре года. Никто из семьи не видел меня беременной. Мама видела Рейни два раза в жизни. Хочу, чтобы мы виделись чаще, чтобы у нас просто была такая возможность. Ради этого я очень сильно стараюсь», — сообщила певица в 2023 году. Личная жизнь Кищук Кищук состояла в отношениях с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон). В 2019 году она приняла решение переехать в Великобританию, чтобы быть рядом с избранником. Фрэмптон и Кищук объявили о помолвке в июне 2020 года. Через год у них родился сын по имени Рэйни, причем исполнительница не раскрывала информацию о своей беременности вплоть до рождения ребенка. В декабре 2022 года появились сведения о расставании пары. Сейчас исполнительница продолжает жить в Англии. Знаменитости вновь подогрели слухи о своих возможных отношениях Фото: соцсети Екатерины Кищук В апреле 2025 года в СМИ распространились слухи о возможных романтических отношениях между Кищук и известным пародистом Сатиром. Основанием для таких предположений стало короткое видео, опубликованное Ильей, на котором он показал свитшот с портретом Кати. А сегодня стало известно о том, что знаменитости вновь подогрели слухи о своем романе. На снимке, размещенном певицей на личной странице в социальной сети, Кищук обнимает блогера за шею, в то время как Сатир целует ее в щеку. А несколько дней назад пародиста и певицу вместе заметили в Новосибирске. Поклонница опубликовала снимок с известными личностями, который стремительно набрал популярность в социальных сетях. Впоследствии Сатир также был замечен в видеосообщении, размещенном Кищук в ее telegram-канале.

