13 мая 2025

Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили новое уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Иноагент Фельгенгауэр привлечена к уголовной ответственности за публикации в интернете
Иноагент Фельгенгауэр привлечена к уголовной ответственности за публикации в интернете Фото:

В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)», — сообщил собеседник РИА Новости. Ранее источник в правоохранительных органах также информировал о возбуждении в сентябре 2024 года дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента.

По информации источников, Фельгенгауэр объявлена в международный розыск. Новое уголовное дело стало уже не первым случаем преследования журналистки со стороны правоохранительных органов России. Подробности расследования и конкретные эпизоды, ставшие поводом для возбуждения дела, официально не раскрываются.

*внесена Минюстом РФ в 2022 году в реестр иноагентов

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В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)», — сообщил собеседник РИА Новости. Ранее источник в правоохранительных органах также информировал о возбуждении в сентябре 2024 года дела против журналистки за неисполнение обязанностей иноагента. По информации источников, Фельгенгауэр объявлена в международный розыск. Новое уголовное дело стало уже не первым случаем преследования журналистки со стороны правоохранительных органов России. Подробности расследования и конкретные эпизоды, ставшие поводом для возбуждения дела, официально не раскрываются. *внесена Минюстом РФ в 2022 году в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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