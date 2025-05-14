В отеле в Киеве произошла стрельба

В одном из отелей Киева утром 14 мая произошла стрельба. По данным пресс-службы полиции столицы Украины, преступник был оперативно задержан, никто из граждан не пострадал. Инцидент спровоцировал проведение специальной полицейской операции в районе происшествия.
«Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника...» — написали в telegram-канале полиции Киева.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются, дополнительные детали инцидента будут опубликованы позднее.
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