В отеле в Киеве произошла стрельба

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Преступник устроил стрельбу в киевском отеле
Преступник устроил стрельбу в киевском отеле Фото:

В одном из отелей Киева утром 14 мая произошла стрельба. По данным пресс-службы полиции столицы Украины, преступник был оперативно задержан, никто из граждан не пострадал. Инцидент спровоцировал проведение специальной полицейской операции в районе происшествия.

«Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника...» — написали в telegram-канале полиции Киева.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются, дополнительные детали инцидента будут опубликованы позднее.

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В одном из отелей Киева утром 14 мая произошла стрельба. По данным пресс-службы полиции столицы Украины, преступник был оперативно задержан, никто из граждан не пострадал. Инцидент спровоцировал проведение специальной полицейской операции в районе происшествия. «Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника...» — написали в telegram-канале полиции Киева. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются, дополнительные детали инцидента будут опубликованы позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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