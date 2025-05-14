В МВД рассмотрели идею использовать возможности «Госуслуг» на сайтах знакомств

В МВД РФ считают, что при регистрации пользователей на платформах знакомств целесообразно применять функционал портала «Госуслуги». Таким образом в анкетах может быть отмечено, что человек уже привлекался к уголовной ответственности. Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Государственной думы. Ответ на их обращение опубликовал заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика.
«В настоящее время Минцифры России совместно с МВД России проводятся мероприятия по запуску витрины данных, содержащей сведения о наличии (отсутствии) судимости, и созданию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервиса, позволяющего уполномоченным органам и организациям получать указанные сведения в режиме „да/нет“», — написал Шулика. Его слова приводят ТАСС. Он также написал, что подобный функционал на Едином портале государственных и муниципальных услуг считается целесообразным. Эта возможность позволит получать согласие гражданина на обработку его персональных данных и обеспечивать подтверждение их достоверности.
Авторами данной инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Ярослав Самылин и Ксения Горячева. В соответствии с их предложением, в будущем может стать возможным осуществлять проверку граждан на наличие судимостей по девяти различным статьям Уголовного кодекса, включая такие преступления, как «Изнасилование» или «Угроза убийством».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.