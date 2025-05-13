13 мая 2025

Сальдо: Зеленский готовится устроить «очередной концерт» в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский, по мнению Сальдо, ведет себя вызывающе
Зеленский, по мнению Сальдо, ведет себя вызывающе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается организовать «очередной концерт» в Стамбуле, к чему его побуждают отдельные западные лидеры. Но вряд ли у него это получится. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Соловьевым».

«Зеленский абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и четко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — отметил в эфире Сальдо.

Сальдо считает, что поведение Зеленского определяется влиянием руководителей некоторых западных стран. Он демонстрирует показное поведение, что говорит о его цинизме и отношении к происходящему, добавил губернатор.

Ранее Зеленский заявлял, что готов прибыть в Турцию 15 мая для переговоров с российской стороной, несмотря на запреты. Он выразил готовность вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приехать в Стамбул из Анкары, если президент России Владимир Путин откажется от поездки.

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Президент Украины Владимир Зеленский намеревается организовать «очередной концерт» в Стамбуле, к чему его побуждают отдельные западные лидеры. Но вряд ли у него это получится. Об этом заявил Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Вечер с Соловьевым». «Зеленский абсолютно неискренен, он готовится еще один какой-то концерт устроить в Стамбуле. Разговаривать с ним конкретно и четко бесполезно. Его основная жизнь, как в Кривом Роге говорят, — понты колотить», — отметил в эфире Сальдо. Сальдо считает, что поведение Зеленского определяется влиянием руководителей некоторых западных стран. Он демонстрирует показное поведение, что говорит о его цинизме и отношении к происходящему, добавил губернатор. Ранее Зеленский заявлял, что готов прибыть в Турцию 15 мая для переговоров с российской стороной, несмотря на запреты. Он выразил готовность вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом приехать в Стамбул из Анкары, если президент России Владимир Путин откажется от поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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