Украинские мошенники стали имитировать ростовский говор

Украинские телефонные мошенники используют специальные методички, в которых им рекомендуют объяснять отсутствие московского акцента тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. Об этом сообщают издания со ссылкой на представителей подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из одесских организаций, занимающихся телефонным мошенничеством.
«Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — говорится в методичке, фотографии которой есть в распоряжении РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены). В инструкции для мошенников содержится четкая рекомендация, как реагировать на замечания собеседников по поводу необычного акцента.
Ранее в МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться, пишет «Национальная служба новостей». Так, передавать сведения о банковских картах не рекомендуется. Это касается также любой информации, поступающей через мобильное приложение, включая коды подтверждения из СМС и push-уведомлений. Сотрудники правоохранительных органов предостерегли граждан от распространения серии и номера паспорта, ИНН, СНИЛС, а также фотографий указанных документов.
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