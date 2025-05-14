Украинские мошенники стали имитировать ростовский говор

Украинские мошенники объясняют свой говор происхождением из Ростова-на-Дону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинских мошенников научили объяснять «немосковский говор»
Украинских мошенников научили объяснять «немосковский говор» Фото:

Украинские телефонные мошенники используют специальные методички, в которых им рекомендуют объяснять отсутствие московского акцента тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. Об этом сообщают издания со ссылкой на представителей подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из одесских организаций, занимающихся телефонным мошенничеством.

«Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — говорится в методичке, фотографии которой есть в распоряжении РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены). В инструкции для мошенников содержится четкая рекомендация, как реагировать на замечания собеседников по поводу необычного акцента.

Ранее в МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться, пишет «Национальная служба новостей». Так, передавать сведения о банковских картах не рекомендуется. Это касается также любой информации, поступающей через мобильное приложение, включая коды подтверждения из СМС и push-уведомлений. Сотрудники правоохранительных органов предостерегли граждан от распространения серии и номера паспорта, ИНН, СНИЛС, а также фотографий указанных документов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские телефонные мошенники используют специальные методички, в которых им рекомендуют объяснять отсутствие московского акцента тем, что они якобы приехали из Ростова-на-Дону. Об этом сообщают издания со ссылкой на представителей подпольного движения «Stop Grave», которым удалось внедриться в одну из одесских организаций, занимающихся телефонным мошенничеством. «Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — говорится в методичке, фотографии которой есть в распоряжении РИА Новости (орфография и пунктуация сохранены). В инструкции для мошенников содержится четкая рекомендация, как реагировать на замечания собеседников по поводу необычного акцента. Ранее в МВД России рассказали, какими данными нельзя ни с кем делиться, пишет «Национальная служба новостей». Так, передавать сведения о банковских картах не рекомендуется. Это касается также любой информации, поступающей через мобильное приложение, включая коды подтверждения из СМС и push-уведомлений. Сотрудники правоохранительных органов предостерегли граждан от распространения серии и номера паспорта, ИНН, СНИЛС, а также фотографий указанных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...