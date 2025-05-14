Священник за вечер крестил около 100 бойцов в зоне СВО

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Священник рассказал, что около сотни бойцов в зоне СВО согласились пройти обряд крещения
Священник рассказал, что около сотни бойцов в зоне СВО согласились пройти обряд крещения Фото:

В течение вечера протоиерей Максим Лобановский совершил обряд крещения примерно для ста военнослужащих российской армии, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказал сам священник.

«Приехал как-то раз на полигон. Было темно, 22 часа. Там построение. [Спрашиваю:] кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил», — сказал священник. Его слова передают РИА Новости.

Он отметил, что после этого участникам боевых действий стало значительно лучше. Протоиерей подчеркнул, что молитва играет важную роль в духовном преображении во время выполнения военными своих служебных обязанностей.

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В течение вечера протоиерей Максим Лобановский совершил обряд крещения примерно для ста военнослужащих российской армии, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказал сам священник. «Приехал как-то раз на полигон. Было темно, 22 часа. Там построение. [Спрашиваю:] кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил», — сказал священник. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что после этого участникам боевых действий стало значительно лучше. Протоиерей подчеркнул, что молитва играет важную роль в духовном преображении во время выполнения военными своих служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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