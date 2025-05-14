Священник за вечер крестил около 100 бойцов в зоне СВО

В течение вечера протоиерей Максим Лобановский совершил обряд крещения примерно для ста военнослужащих российской армии, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказал сам священник.
«Приехал как-то раз на полигон. Было темно, 22 часа. Там построение. [Спрашиваю:] кто желает покреститься? Я думаю, человек 100 покрестил», — сказал священник. Его слова передают РИА Новости.
Он отметил, что после этого участникам боевых действий стало значительно лучше. Протоиерей подчеркнул, что молитва играет важную роль в духовном преображении во время выполнения военными своих служебных обязанностей.
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