В ДНР 10 украинских бойцов сдались в российский плен

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На юге ДНР в плен сдались 10 солдат ВСУ
На юге ДНР в плен сдались 10 солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР 10 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным на южнодонецком направлении. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.

«На южнодонецком направлении 10 солдат 23-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен...» — пишет ТАСС. Агентство также опубликовало видеозапись произошедшего. 

Во время штурмовых операций на опорных пунктах украинские военнослужащие прекратили сопротивление и сдали оружие. Российские военные оказали пленным необходимую помощь, помогли выбраться из окопов и укрыться в безопасном месте в лесополосе.

По словам солдата ВСУ Евгения Щербина, российские военные спасли жизнь сдавшимся в плен украинским бойцам. «Ваши бойцы спасли нас от гибели. Выражаю свою благодарность за гуманность по отношению ко мне и сослуживцам», — сказал пленный.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения ликвидировали танк ВСУ на территории ДНР. Его экипаж, а также около 10 украинских военнослужащих были взяты в плен. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий штурмовые подразделения ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и еще один танк ВСУ.

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В ДНР 10 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным на южнодонецком направлении. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники. «На южнодонецком направлении 10 солдат 23-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен...» — пишет ТАСС. Агентство также опубликовало видеозапись произошедшего.  Во время штурмовых операций на опорных пунктах украинские военнослужащие прекратили сопротивление и сдали оружие. Российские военные оказали пленным необходимую помощь, помогли выбраться из окопов и укрыться в безопасном месте в лесополосе. По словам солдата ВСУ Евгения Щербина, российские военные спасли жизнь сдавшимся в плен украинским бойцам. «Ваши бойцы спасли нас от гибели. Выражаю свою благодарность за гуманность по отношению ко мне и сослуживцам», — сказал пленный. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские подразделения ликвидировали танк ВСУ на территории ДНР. Его экипаж, а также около 10 украинских военнослужащих были взяты в плен. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий штурмовые подразделения ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 и еще один танк ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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