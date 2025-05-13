13 мая 2025

Захарова высмеяла заявление Макрона о безопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова предложила принести салфетку после заявления Макрона
Захарова предложила принести салфетку после заявления Макрона Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине. Дипломат оставила ироничную запись в ответ на слова французского лидера.

«Макарон: „В Украине на карту поставлена наша безопасность“. Несите салфетку», — написала Захарова в своем telegram-канале (орфография сохранена).

Ранее информационное агентство Associated Press представило видеозапись, сделанную в купе поезда, в котором канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск следовали 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». На опубликованных кадрах видно, что на столе перед Макроном расположен белый предмет, напоминающий сверток или скомканный лист бумаги, а напротив Фридриха Мерца — объект, схожий с ложкой или палочкой. После того как они заметили присутствие камер, лидеры попытались убрать эти предметы с поля зрения. Пользователи социальной сети X выдвинули предположение, что речь может идти о кокаине и ложке для его потребления.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине. Дипломат оставила ироничную запись в ответ на слова французского лидера. «Макарон: „В Украине на карту поставлена наша безопасность“. Несите салфетку», — написала Захарова в своем telegram-канале (орфография сохранена). Ранее информационное агентство Associated Press представило видеозапись, сделанную в купе поезда, в котором канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск следовали 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой «коалиции желающих». На опубликованных кадрах видно, что на столе перед Макроном расположен белый предмет, напоминающий сверток или скомканный лист бумаги, а напротив Фридриха Мерца — объект, схожий с ложкой или палочкой. После того как они заметили присутствие камер, лидеры попытались убрать эти предметы с поля зрения. Пользователи социальной сети X выдвинули предположение, что речь может идти о кокаине и ложке для его потребления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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