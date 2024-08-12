Появилось видео попытки прорыва ВСУ у Колотиловки

12 августа 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались пересечь российскую границу у Колотиловки Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Erick Studenicka новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появилось видео попытки военнослужащих ВСУ пересечь российскую границу у пункта пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Кадры опубликовал telegram-канал Mash. «Украинская ДРГ на бронемашине MaxxPro пыталась пересечь границу Белгородской области у пункта пропуска Колотиловка. Но потерпели фиаско», — пишет telegram-канал. Российские военные вовремя заметили противника и поразили его противотанковой управляемой ракетой. Также пограничники пустили в ход FPV дрон-камикадзе. По данным канала, половина экипажа бронемашины погибла, остальные получили осколочные ранения и скрылись в лесополосе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появилось видео попытки военнослужащих ВСУ пересечь российскую границу у пункта пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Кадры опубликовал telegram-канал Mash. «Украинская ДРГ на бронемашине MaxxPro пыталась пересечь границу Белгородской области у пункта пропуска Колотиловка. Но потерпели фиаско», — пишет telegram-канал. Российские военные вовремя заметили противника и поразили его противотанковой управляемой ракетой. Также пограничники пустили в ход FPV дрон-камикадзе. По данным канала, половина экипажа бронемашины погибла, остальные получили осколочные ранения и скрылись в лесополосе.