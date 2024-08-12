Появилось видео попытки прорыва ВСУ у Колотиловки

В сети появилось видео попытки военнослужащих ВСУ пересечь российскую границу у пункта пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Кадры опубликовал telegram-канал Mash.
«Украинская ДРГ на бронемашине MaxxPro пыталась пересечь границу Белгородской области у пункта пропуска Колотиловка. Но потерпели фиаско», — пишет telegram-канал.
Российские военные вовремя заметили противника и поразили его противотанковой управляемой ракетой. Также пограничники пустили в ход FPV дрон-камикадзе. По данным канала, половина экипажа бронемашины погибла, остальные получили осколочные ранения и скрылись в лесополосе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.