Появилось видео попытки прорыва ВСУ у Колотиловки

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ВСУ пытались пересечь российскую границу у Колотиловки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появилось видео попытки военнослужащих ВСУ пересечь российскую границу у пункта пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Кадры опубликовал telegram-канал Mash.

«Украинская ДРГ на бронемашине MaxxPro пыталась пересечь границу Белгородской области у пункта пропуска Колотиловка. Но потерпели фиаско», — пишет telegram-канал.

Российские военные вовремя заметили противника и поразили его противотанковой управляемой ракетой. Также пограничники пустили в ход FPV дрон-камикадзе. По данным канала, половина экипажа бронемашины погибла, остальные получили осколочные ранения и скрылись в лесополосе.

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В сети появилось видео попытки военнослужащих ВСУ пересечь российскую границу у пункта пропуска «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Кадры опубликовал telegram-канал Mash. «Украинская ДРГ на бронемашине MaxxPro пыталась пересечь границу Белгородской области у пункта пропуска Колотиловка. Но потерпели фиаско», — пишет telegram-канал. Российские военные вовремя заметили противника и поразили его противотанковой управляемой ракетой. Также пограничники пустили в ход FPV дрон-камикадзе. По данным канала, половина экипажа бронемашины погибла, остальные получили осколочные ранения и скрылись в лесополосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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