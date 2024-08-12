Свердловские власти проиграли в конфликте с «батутным королем»

Апелляционный суд не поддержал свердловское правительство в споре с бизнесменом Максимом Пыцко, известным как «батутный король». Коммерсант оспаривал региональное постановление с дополнительными ограничениями для тех, кто хочет бесплатно получить землю под импортозамещающие производства. И выиграл. Чиновники попытались решение обжаловать, но неудачно, рассказал Пыцко URA.RU.
«Апелляционная инстанция подтвердила правильность решения суда первой инстанции. Оспаривалось 534-е постановление областного правительства в части, предусматривающей дополнительные административные барьеры для предпринимателей, которые занимаются импортозамещением — это и бизнес-планы, дорожные карты, личные налоговые справки и многое другое. Помимо этого был создан суррогатный орган, некая рабочая группа с абсолютно непрозрачным механизмом работы. Совершенно непонятно, кому они дают добро [на выдачу участков], а кому нет. Нам удалось все это отыграть. Учитывая, что в федеральном законодательстве все нюансы по этому вопросу прописаны, зачем еще и региональные ограничения?» — рассказал Пыцко.
Предприниматель прославился несколько лет назад, когда, найдя лазейку в законе, смог за бесценок получить десятки участков под батуты и лотки с мороженым. Размещал их, в частности, у «Ельцин Центра» и на Плотинке, что серьезно нервировало чиновников, но долгое время они ничего сделать не могли — с юридической точки зрения Пыцко все делал правильно.
Недавно он снова завалил МУГИСО заявками на бесплатные участки, но уже под импортозамещение. Опасаясь подвоха, чиновники их блокировали, ссылаясь на 534-е постановление. «Все-таки земля — ценный ресурс, которого в области не так много. И нужно отдавать ее людям, которые всерьез настроены заниматься импортозамещением», — объяснял URA.RU источник в правительстве. Решение суда второй инстанции теперь позволяет Пыцко рассчитывать на одобрение по его заявкам. Чиновники же опасаются, что вместо импортозамещающих производств бизнесмен будет заниматься там другой деятельностью или вовсе пересдавать участки в аренду. Сам Пыцко заявляет, что мухлевать здесь точно не получится — федеральное законодательство все строго регламентирует.
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