«Батутный король» Екатеринбурга вступил в новый конфликт с властями

Бизнесмен Максим Пыцко судится со свердловским правительством за земли

12 июля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Споры Максима Пыцко с чиновниками длятся уже несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Юрист и предприниматель Максим Пыцко, известный в Екатеринбурге как «батутный король», нашел новую лазейку в законодательстве, чтобы без торгов получить землю в городе. Он зарегистрировал несколько импортозамещающих компаний и завалил заявками свердловское мингосимущества (МУГИСО). Чиновники опасаются, что бизнесмен будет использовать земли не по назначению — и вступили с ним в новые суды. Подробности URA.RU рассказал источник в областном кабмине. «Есть решение правительства РФ о предоставлении земельных участков без торгов под импортозамещение. Пыцко подал в МУГИСО под сотню таких заявок, ссылаясь на то, что его компании входят в перечень импортозамещающих. Они действительно входят в этот перечень, но, зная репутацию Пыцко, есть опасение, что он просто будет перепродавать эти участки, забыв про импортозамещение. Закон не регулирует, как это отслеживать», — поделился собеседник. Несколько заявок на выдачу земель Пыцко уже согласовали, по остальным идут судебные споры. Только с начала 2024 года в картотеке Арбитражного суда появилось больше 30 исков от принадлежащей Пыцко компании «Византия» (профиль деятельности указан как производство инструментов, оснастки) о признании недействительными актов МУГИСО — видимо, по тем заявкам, в удовлетворении которых бизнесмену отказали. Сам Пыцко в беседе с URA.RU пояснил, что представляет в суде не только свои интересы, но и других компаний, которые хотят открыть импортозамещающее производство, но сталкиваются с бюрократическими трудностями. «У нас есть законная предпринимательская инициатива. Мы действительно хотим создать ряд импортозамещающих производств на территории Екатеринбурга. Почему она не может быть реализована, тем более если государство само предложило это сделать. Мы откликнулись и мы идем в разрезе генеральной линии правительства России. Никаких сомнительных проектов на этих землях быть не может в силу закона и договора, который мне выдают. Там указаны вид разрешенного использования производственной деятельности и цель производства конкретного вида продукции», — пояснил Пыцко. Еще раньше ему удалось выиграть другой спор со свердловским правительством. Местные власти издали постановление №534, в котором прописали, что решение, признавать производство импортозамещающим или нет, должна принимать специально созданная рабочая группа. Пыцко через суд доказал, что это постановление выходит за рамки федерального закона, который дает право местным властям только утверждать перечень. По такой же схеме он выиграл и второй спор. Власти хотели расширить перечень документов для подтверждения того, что компания будет производить импортозамещающую продукцию. Новость по теме Мэр Екатеринбурга обозлился на бизнесмена в WhatsApp-чате. Тот ответил жестким ультиматумом Чиновники пытаются оспорить решение суда первой инстанции. Апелляцию рассматривает Верховный суд. «Если и он встанет на сторону Пыцко, это будет означать, что государству важнее коммерсанты, а не реальные хозяйственники», — считает госслужащий. Скандальную репутацию «батутного короля» Пыцко — кстати, бывший сотрудник МУГИСО — приобрел несколько лет назад, когда, найдя лазейку в федеральном и областном законодательстве, бесплатно получил от МУГИСО участки в пользование на 49 лет под батуты, лотки с мороженым, передвижные зоопарки. Его заявки в министерство исчислялись сотнями. Батуты он разместил, в частности, на Плотинке и возле «Ельцин Центра», что серьезно нервировало и губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова. Им тогда пришлось лично включаться в разбирательства. Чтобы остановить предпринимателя, власти региона поменяли 482-е постановление правительства, а горадминистрация атаковала Пыцко исками. Когда обновленный правительственный документ вступил в силу, Пыцко заявил, что закрывает свой батутный бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрист и предприниматель Максим Пыцко, известный в Екатеринбурге как «батутный король», нашел новую лазейку в законодательстве, чтобы без торгов получить землю в городе. Он зарегистрировал несколько импортозамещающих компаний и завалил заявками свердловское мингосимущества (МУГИСО). Чиновники опасаются, что бизнесмен будет использовать земли не по назначению — и вступили с ним в новые суды. Подробности URA.RU рассказал источник в областном кабмине. «Есть решение правительства РФ о предоставлении земельных участков без торгов под импортозамещение. Пыцко подал в МУГИСО под сотню таких заявок, ссылаясь на то, что его компании входят в перечень импортозамещающих. Они действительно входят в этот перечень, но, зная репутацию Пыцко, есть опасение, что он просто будет перепродавать эти участки, забыв про импортозамещение. Закон не регулирует, как это отслеживать», — поделился собеседник. Несколько заявок на выдачу земель Пыцко уже согласовали, по остальным идут судебные споры. Только с начала 2024 года в картотеке Арбитражного суда появилось больше 30 исков от принадлежащей Пыцко компании «Византия» (профиль деятельности указан как производство инструментов, оснастки) о признании недействительными актов МУГИСО — видимо, по тем заявкам, в удовлетворении которых бизнесмену отказали. Сам Пыцко в беседе с URA.RU пояснил, что представляет в суде не только свои интересы, но и других компаний, которые хотят открыть импортозамещающее производство, но сталкиваются с бюрократическими трудностями. «У нас есть законная предпринимательская инициатива. Мы действительно хотим создать ряд импортозамещающих производств на территории Екатеринбурга. Почему она не может быть реализована, тем более если государство само предложило это сделать. Мы откликнулись и мы идем в разрезе генеральной линии правительства России. Никаких сомнительных проектов на этих землях быть не может в силу закона и договора, который мне выдают. Там указаны вид разрешенного использования производственной деятельности и цель производства конкретного вида продукции», — пояснил Пыцко. Еще раньше ему удалось выиграть другой спор со свердловским правительством. Местные власти издали постановление №534, в котором прописали, что решение, признавать производство импортозамещающим или нет, должна принимать специально созданная рабочая группа. Пыцко через суд доказал, что это постановление выходит за рамки федерального закона, который дает право местным властям только утверждать перечень. По такой же схеме он выиграл и второй спор. Власти хотели расширить перечень документов для подтверждения того, что компания будет производить импортозамещающую продукцию. Чиновники пытаются оспорить решение суда первой инстанции. Апелляцию рассматривает Верховный суд. «Если и он встанет на сторону Пыцко, это будет означать, что государству важнее коммерсанты, а не реальные хозяйственники», — считает госслужащий. Скандальную репутацию «батутного короля» Пыцко — кстати, бывший сотрудник МУГИСО — приобрел несколько лет назад, когда, найдя лазейку в федеральном и областном законодательстве, бесплатно получил от МУГИСО участки в пользование на 49 лет под батуты, лотки с мороженым, передвижные зоопарки. Его заявки в министерство исчислялись сотнями. Батуты он разместил, в частности, на Плотинке и возле «Ельцин Центра», что серьезно нервировало и губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова. Им тогда пришлось лично включаться в разбирательства. Чтобы остановить предпринимателя, власти региона поменяли 482-е постановление правительства, а горадминистрация атаковала Пыцко исками. Когда обновленный правительственный документ вступил в силу, Пыцко заявил, что закрывает свой батутный бизнес.