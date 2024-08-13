Полковник МВД винит врагов в поджоге его дома в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Пожар разгорелся ночью 13 августа Фото:

Дом председателя свердловского отделения национального комитета общественного контроля и противодействия коррупции, полковника МВД в отставке Владимира Кольцова подожгли из-за его деятельности. Такую версию URA.RU выдвинул сам офицер.

«Врагов было много по всему фронту. Это поджог. <…> И сейчас врагов много осталось, мне всю жизнь угрожали. Есть несколько хороших версий, кто может быть причастным к этому», — сказал Кольцов, отказавшись называть имена возможных поджигателей.

В сгоревшем доме на улице Металлургов Кольцов жил с 2004 года. Ночью 13 августа он увидел, что жилье охватило огнем. «Услышал хлопок или непонятный шум: кто-то что-то бросил, как я понял. Подскочил к окну. Когда я оделся, то увидел, что огонь уже охватил все до третьего этажа. И я понял, что нужно бежать. Выскочил туда, где не горело», — вспоминает общественник.

Также сгорел дом его бывшей супруги, активистки Елены Кольцовой. Она тоже считает, что причиной пожара мог стать поджог. Ранее женщина рассказывала, что незадолго до ЧП ей поступали угрозы от незнакомца.

Кольцовы поставили палатку во дворе, опасаясь прихода мародеров (при этом у них еще есть квартира). В пожаре, по их словам, погиб пес по кличке Семен. Ему было семь лет.

Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Огонь охватил дома в два часа ночи
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Кольцовым сейчас помогают друзья
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
В пожаре погиб пес Семен
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
На доме стояли камеры видеонаблюдения. Бывшие супруги пока не смотрели записи
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Кольцовы считают, что их дома подожгли из-за их деятельности
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Елена Кольцова призналась, что не спала с момента ЧП
Фото:
Пепелище в СТ «Учитель». Екатеринбург
Владимир Кольцов заявил, что найдет поджигателей живыми
Фото:

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Дом председателя свердловского отделения национального комитета общественного контроля и противодействия коррупции, полковника МВД в отставке Владимира Кольцова подожгли из-за его деятельности. Такую версию URA.RU выдвинул сам офицер. «Врагов было много по всему фронту. Это поджог. <…> И сейчас врагов много осталось, мне всю жизнь угрожали. Есть несколько хороших версий, кто может быть причастным к этому», — сказал Кольцов, отказавшись называть имена возможных поджигателей. В сгоревшем доме на улице Металлургов Кольцов жил с 2004 года. Ночью 13 августа он увидел, что жилье охватило огнем. «Услышал хлопок или непонятный шум: кто-то что-то бросил, как я понял. Подскочил к окну. Когда я оделся, то увидел, что огонь уже охватил все до третьего этажа. И я понял, что нужно бежать. Выскочил туда, где не горело», — вспоминает общественник. Также сгорел дом его бывшей супруги, активистки Елены Кольцовой. Она тоже считает, что причиной пожара мог стать поджог. Ранее женщина рассказывала, что незадолго до ЧП ей поступали угрозы от незнакомца. Кольцовы поставили палатку во дворе, опасаясь прихода мародеров (при этом у них еще есть квартира). В пожаре, по их словам, погиб пес по кличке Семен. Ему было семь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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