14 августа 2024

В Полтавской области произошла серия взрывов

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, взрыв
В Полтавской области объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

По информации агентства, в районе четырех часов утра по местному времени Воздушные силы Украины сообщили об активности тактической авиации ВС РФ. В 04:54 по мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.

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В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина». По информации агентства, в районе четырех часов утра по местному времени Воздушные силы Украины сообщили об активности тактической авиации ВС РФ. В 04:54 по мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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