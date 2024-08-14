В Полтавской области произошла серия взрывов

15 августа 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

В Полтавской области объявлена воздушная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина». По информации агентства, в районе четырех часов утра по местному времени Воздушные силы Украины сообщили об активности тактической авиации ВС РФ. В 04:54 по мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина». По информации агентства, в районе четырех часов утра по местному времени Воздушные силы Украины сообщили об активности тактической авиации ВС РФ. В 04:54 по мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.