В Полтавской области произошла серия взрывов

В Полтавской области объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Полтавской области прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».
По информации агентства, в районе четырех часов утра по местному времени Воздушные силы Украины сообщили об активности тактической авиации ВС РФ. В 04:54 по мск в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Других подробностей нет.
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