Забравшая деньги у Долиной курьер назвала себя жертвой мошенников

Женщина, работающая курьером и арестованная по подозрению в обмане российской певицы Ларисы Долиной, заявила, что стала жертвой мошенников, действовавших без ее ведома. Она подтвердила факт получения от артистки пакета с деньгами. Признание курьера выложила официальный представитель МВД России Ирины Волк.
«Поступил звонок, у меня никакого не было подозрения, что это могло против меня быть спровоцировано. <...> Они обо мне много знали, о моих детях... О том, что это мошенники, что я в какой-то махинации участвую — у меня не было подозрения», — заявила курьер. Признание курьера выложила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирины Волк.
Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые обманом убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. В результате аферы артистка лишилась 100 миллионов рублей. Полиция задержала 53-летнюю женщину, которая занималась передачей денег от певицы к мошенникам.
Следствие не исключает возможности появления новых потерпевших. Согласно информации от правоохранительных органов, мошенники, которые заставили Ларису Долину перевести свои накопления на «безопасный счет», находятся на территории Украины.
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