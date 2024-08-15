Челябинца привлекли к ответственности за курение в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Мужчина проигнорировал запрет на курение в самолете Фото:

Жителя Верхнего Уфалея (Челябинская область) привлекли к административной ответственности за курение сигареты в самолете. Как сообщил URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, на него составили сразу несколько протоколов.

«По информации, полученной от бортпроводников, сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего жителя города Верхний Уфалей Челябинской области, который во время полета курил сигарету в туалетной комнате. О нарушении бортпроводников проинформировали сработавшие датчики задымления», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушитель летел из Сочи. После приземления на него составили несколько административных протоколов: о ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна)/ Ему грозит штраф.

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Жителя Верхнего Уфалея (Челябинская область) привлекли к административной ответственности за курение сигареты в самолете. Как сообщил URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, на него составили сразу несколько протоколов. «По информации, полученной от бортпроводников, сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего жителя города Верхний Уфалей Челябинской области, который во время полета курил сигарету в туалетной комнате. О нарушении бортпроводников проинформировали сработавшие датчики задымления», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Нарушитель летел из Сочи. После приземления на него составили несколько административных протоколов: о ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна)/ Ему грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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