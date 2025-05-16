Челябинский минздрав: болеть за «Трактор» полезно для здоровья

Челябинский минздрав заявил о положительном влиянии поддержки хоккейного клуба «Трактор» на психологическое состояние жителей. В период финальных матчей Кубка Гагарина массовое увлечение хоккеем помогает горожанам справляться со стрессом и укрепляет социальные связи, отмечают в пресс-службе ведомства.
«Болеть за любимую хоккейную команду — это не просто развлечение, а сложный психологический процесс, который включает в себя чувство принадлежности, эмоциональную разгрузку, идентификацию с игроками и многое другое. Ведь болельщики — это сообщество с общими интересами и чувствами. Поддержка команды укрепляет чувство принадлежности и товарищества, помогает справиться с одиночеством», — отметил Владислав Идрисов, психолог Областной психоневрологической больницы №1.
По словам врача, зачастую болельщики отождествляют себя с игроками. Это формирует сильную связь и повышает вовлеченность в игру. Успехи и неудачи команды воспринимаются как личные, вызывая широкий спектр чувств — от тревоги и волнения до радости и ликования. Матчи служат отличной эмоциональной разрядкой, помогая отвлечься от повседневных проблем, а каждый гол, передача или сейв вратаря вызывают выброс адреналина, даря энергию и бодрость, заключил Идрисов.
Третья игра «Трактора» с ярославским «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина состоится в Челябинске. Матч запланирован на 17 мая. В городе появится две фан-зоны — возле арены «Трактор» и на парковке у Торгового центра.
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