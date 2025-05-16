«Есть бронза!»: челябинские хоккеисты вошли в топ на всероссийском турнире

Команда «Автореал» из Миасса Челябинской области завоевала бронзовые медали на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи. Спортсмены стали единственными представителями от региона, которым удалось добиться призового места на всероссийском турнире.
«Автореал» — обладатели бронзовых наград XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Сезон завершен на хорошей ноте — с бронзой и заслуженной гордостью», — сообщил telegram-канал «Хоккейная Столица».
В матче за бронзу «Автореал» уверенно обыграл «Пионер» — 7:1. Счет открыли екатеринбуржцы, но затем активные действия миассцев принесли им крупную победу, первую бронзу и четвертую в истории клуба награду фестиваля.
Миасская команда «Автореал» создана в 2014 году. Она является одной из самых титулованных в любительском хоккее в Челябинской области.
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