Новыми автомобилями челябинцы стали интересоваться на 43% чаще

В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года популярность новых легковых автомобилей выросла на 43,1%. При этом самыми востребованными стали авто марки LADA, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинске в апреле 2025 года в число самых востребованных брендов вошли LADA (с долей 34,1% от интереса к новым авто), Chery (с долей спроса — 10,4%), Geely (6,3%), HAVAL (6,1%) и Kia (5,9%). При этом интерес к марке HAVAL по сравнению с апрелем 2024 года вырос в 4,3 раза», — сообщили в пресс-службе.
Чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями LADA — Granta (15,8%) и Vesta (5,3%), Chery Tiggo 7 Pro Max (3,9%) и еще двумя LADA — Niva Legend (3,7%) и Vesta Cross (3,2%). При этом популярность Chery Tiggo 7 Pro Max по сравнению с апрелем 2024 года выросла в 2,4 раза.
Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, у челябинцев стабильно популярны авто марки LADA. Выпуск же новых моделей, таких как LADA Iskra, сошедшей с конвейера в 2024 году, лишь подогревает интерес к марке. Но помимо отечественных моделей высоким спросом в Челябинске пользуются и китайские авто, которые уже смогли завоевать признание горожан.
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