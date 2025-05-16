Новыми автомобилями челябинцы стали интересоваться на 43% чаще

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске в апреле 2025 года самым востребованным стал автомобиль марки LADA
В Челябинске в апреле 2025 года самым востребованным стал автомобиль марки LADA Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года популярность новых легковых автомобилей выросла на 43,1%. При этом самыми востребованными стали авто марки LADA, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«В Челябинске в апреле 2025 года в число самых востребованных брендов вошли LADA (с долей 34,1% от интереса к новым авто), Chery (с долей спроса — 10,4%), Geely (6,3%), HAVAL (6,1%) и Kia (5,9%). При этом интерес к марке HAVAL по сравнению с апрелем 2024 года вырос в 4,3 раза», — сообщили в пресс-службе.

Чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями LADA — Granta (15,8%) и Vesta (5,3%), Chery Tiggo 7 Pro Max (3,9%) и еще двумя LADA — Niva Legend (3,7%) и Vesta Cross (3,2%). При этом популярность Chery Tiggo 7 Pro Max по сравнению с апрелем 2024 года выросла в 2,4 раза.

Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, у челябинцев стабильно популярны авто марки LADA. Выпуск же новых моделей, таких как LADA Iskra, сошедшей с конвейера в 2024 году, лишь подогревает интерес к марке. Но помимо отечественных моделей высоким спросом в Челябинске пользуются и китайские авто, которые уже смогли завоевать признание горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года популярность новых легковых автомобилей выросла на 43,1%. При этом самыми востребованными стали авто марки LADA, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «В Челябинске в апреле 2025 года в число самых востребованных брендов вошли LADA (с долей 34,1% от интереса к новым авто), Chery (с долей спроса — 10,4%), Geely (6,3%), HAVAL (6,1%) и Kia (5,9%). При этом интерес к марке HAVAL по сравнению с апрелем 2024 года вырос в 4,3 раза», — сообщили в пресс-службе. Чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями LADA — Granta (15,8%) и Vesta (5,3%), Chery Tiggo 7 Pro Max (3,9%) и еще двумя LADA — Niva Legend (3,7%) и Vesta Cross (3,2%). При этом популярность Chery Tiggo 7 Pro Max по сравнению с апрелем 2024 года выросла в 2,4 раза. Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, у челябинцев стабильно популярны авто марки LADA. Выпуск же новых моделей, таких как LADA Iskra, сошедшей с конвейера в 2024 году, лишь подогревает интерес к марке. Но помимо отечественных моделей высоким спросом в Челябинске пользуются и китайские авто, которые уже смогли завоевать признание горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...