Челябинцев предупредили об опасных аттракционах около магазинов и в скверах

В Челябинске с начала сезона уже выявлено несколько незарегистрированных батутов около торговых комплексов и в скверах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
«Сотрудники Гостехнадзора выявили несколько потенциально опасных незарегистрированных объектов, в отношении которых в ближайшее время будут проведены контрольные (надзорные) и иные мероприятия», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Такие батуты установлены около БЦ «Аврора» (улица Дзержинского, 93б), в сквере «Сигнал» (на пересечении улиц Дербентская и Новороссийская), в сквере «Семейный» около магазина «Спар» (улица Энергетиков, 21б), а также на площадке около дома №15 по Красного Урала.
Стоит воздержаться от использования незарегистрированных батутов, говорят в ведомстве. Каждый год происходит более 100 ЧП на аттракционах, в том числе травмирования детей и смертельных случаев. Наличие госзнака подтверждает, что оборудование прошло оценку технического состояния и безопасности, а персонал знает, что делать в экстремальных ситуациях. Если знака нет, значит аттракцион никто не проверял, и он может быть небезопасен. Сообщить о таком батуте можно в министерство сельского хозяйства Челябинской области (с 2022 года именно это ведомство контролирует техническое состояние и эксплуатацию аттракционов, в том числе батутов — прим. URA.RU).
За работу нелегальных батутов бизнесменов в Челябинской области ждут штрафы от 30 до 600 тысяч рублей. Регистрировать аттракционы нужно до их ввода в эксплуатацию, сообщили ранее в минсельхозе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!