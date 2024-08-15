Прокурор Москвы Денис Попов объявил об отставке

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Прокурор Москвы Денис Попов покинет свою должность, сообщают источники
Прокурор Москвы Денис Попов покинет свою должность, сообщают источники Фото:

Прокурор Москвы Денис Попов, занимающий эту должность с сентября 2019 года, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс», ссылаясь на источники, близкие к прокуратуре.

«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию», — заявил собеседник РБК. В ближайшее время ожидается подписание указа о его освобождении от должности главой государства.

Прокурор Москвы уже проинформировал коллектив о своем решении и в настоящий момент находится в отпуске. Его обязанности временно исполняет первый заместитель Сергей Савенков.

Денис Попов был назначен прокурором Москвы в осенью 2019 года указом президента Владимира Путина, его кандидатуру на согласование в Мосгордуму внес тогдашний генпрокурор Юрий Чайка. Перед работой в столице Попов руководил прокуратурой Дагестана и занимал пост прокурора Хакасии. Он удостоен ордена Мужества и других наград, включая нагрудные знаки и именное оружие.

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Прокурор Москвы Денис Попов, занимающий эту должность с сентября 2019 года, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс», ссылаясь на источники, близкие к прокуратуре. «Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию», — заявил собеседник РБК. В ближайшее время ожидается подписание указа о его освобождении от должности главой государства. Прокурор Москвы уже проинформировал коллектив о своем решении и в настоящий момент находится в отпуске. Его обязанности временно исполняет первый заместитель Сергей Савенков. Денис Попов был назначен прокурором Москвы в осенью 2019 года указом президента Владимира Путина, его кандидатуру на согласование в Мосгордуму внес тогдашний генпрокурор Юрий Чайка. Перед работой в столице Попов руководил прокуратурой Дагестана и занимал пост прокурора Хакасии. Он удостоен ордена Мужества и других наград, включая нагрудные знаки и именное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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