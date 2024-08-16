Обвиняемая по делу о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

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Эльвира Смирнова, по словам ее соседки по даче, регулярно меняла автомобили (фото из архива)
Эльвира Смирнова, по словам ее соседки по даче, регулярно меняла автомобили (фото из архива) Фото:

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвира Смирнова каждые три года обновляла свой автопарк. Кроме того, она часто ездила на дачу в большой загородный дом.

«Не знаю, где она [Эльвира Смирнова] работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года. <…> Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна», — рассказала РИА Новости соседка Смирновой. По словам соседки, семья Смирновой в настоящее время проживает на даче.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Смирнову и других топ-менеджеров ГПК по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по питанию для Минобороны России. В ходе судебных заседаний стало известно, что ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.

Ранее свидетельские показания и результаты обысков подтвердили причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Так, улики указывают на возможное участие в преступлении Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Сами подозреваемые вину не признают.

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Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвира Смирнова каждые три года обновляла свой автопарк. Кроме того, она часто ездила на дачу в большой загородный дом. «Не знаю, где она [Эльвира Смирнова] работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года. <…> Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна», — рассказала РИА Новости соседка Смирновой. По словам соседки, семья Смирновой в настоящее время проживает на даче. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Смирнову и других топ-менеджеров ГПК по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по питанию для Минобороны России. В ходе судебных заседаний стало известно, что ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей. Ранее свидетельские показания и результаты обысков подтвердили причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Так, улики указывают на возможное участие в преступлении Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Сами подозреваемые вину не признают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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