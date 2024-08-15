В центре Челябинска в выходной перекроют движение

На проспекте Ленина в Челябинске 18 августа перекроют движение. Как заявили в мэрии города, ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.
«С 23 часов 18 августа приступим к ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского. Будьте внимательны. На время работ вводится ограничение для автомобилей на проспекте Ленина», — заявили в мэрии.
На пересечении улицы Горького и проспекта Ленина уложены новые пути. Ведется сварка стыков. Это позволит уменьшить шум от движения вагонов.
В связи с ремонтными работами начиная с 2 августа движение трамваев в Ленинский район и в направлении ЧТЗ приостановлено. В дополнение из-за ремонта на узле «Теплотехнический институт» временно отменены маршруты трамваев № 18 и № 22. Трамвай № 15 курсирует по измененному маршруту. Водителей просят учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
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