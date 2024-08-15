15 августа 2024

В центре Челябинска в выходной перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт трамвайных путей станет причиной перекрытого движения 18 августа
Ремонт трамвайных путей станет причиной перекрытого движения 18 августа Фото:

На проспекте Ленина в Челябинске 18 августа перекроют движение. Как заявили в мэрии города, ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

«С 23 часов 18 августа приступим к ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского. Будьте внимательны. На время работ вводится ограничение для автомобилей на проспекте Ленина», — заявили в мэрии.

На пересечении улицы Горького и проспекта Ленина уложены новые пути. Ведется сварка стыков. Это позволит уменьшить шум от движения вагонов.

В связи с ремонтными работами начиная с 2 августа движение трамваев в Ленинский район и в направлении ЧТЗ приостановлено. В дополнение из-за ремонта на узле «Теплотехнический институт» временно отменены маршруты трамваев № 18 и № 22. Трамвай № 15 курсирует по измененному маршруту. Водителей просят учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Укладка новых рельсов позволит снизить шум на улице
Укладка новых рельсов позволит снизить шум на улице
Фото:

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На проспекте Ленина в Челябинске 18 августа перекроют движение. Как заявили в мэрии города, ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей. «С 23 часов 18 августа приступим к ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского. Будьте внимательны. На время работ вводится ограничение для автомобилей на проспекте Ленина», — заявили в мэрии. На пересечении улицы Горького и проспекта Ленина уложены новые пути. Ведется сварка стыков. Это позволит уменьшить шум от движения вагонов. В связи с ремонтными работами начиная с 2 августа движение трамваев в Ленинский район и в направлении ЧТЗ приостановлено. В дополнение из-за ремонта на узле «Теплотехнический институт» временно отменены маршруты трамваев № 18 и № 22. Трамвай № 15 курсирует по измененному маршруту. Водителей просят учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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