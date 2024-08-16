16 августа 2024

«Крови на крыльце было много»: в Екатеринбурге человека пытались зарубить топором

В Екатеринбурге за мужчиной гонялись с топором в попытках отрубить руку
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина погони с топором неизвестна (архивное фото)
Причина погони с топором неизвестна (архивное фото) Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга возле пивного магазина человека пытались зарубить топором. Нападавший гонялся за жертвой в попытках отрубить руку.

«Крови на крыльце было много, он [нападавший] рубил его топором. Когда мы заехали в магазин, там уже стояли ЧОП и скорая. Двух парней забрала полиция. А пострадавшего зашили в скорой — и он сходил за минералкой в этот пивной», — рассказал порталу E1.ru очевидец. Причина конфликта неизвестна. Происшествие произошло на ул. Смазчиков 2А.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Пионерском районе Екатеринбурга возле пивного магазина человека пытались зарубить топором. Нападавший гонялся за жертвой в попытках отрубить руку. «Крови на крыльце было много, он [нападавший] рубил его топором. Когда мы заехали в магазин, там уже стояли ЧОП и скорая. Двух парней забрала полиция. А пострадавшего зашили в скорой — и он сходил за минералкой в этот пивной», — рассказал порталу E1.ru очевидец. Причина конфликта неизвестна. Происшествие произошло на ул. Смазчиков 2А. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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