В Пионерском районе Екатеринбурга возле пивного магазина человека пытались зарубить топором. Нападавший гонялся за жертвой в попытках отрубить руку.
«Крови на крыльце было много, он [нападавший] рубил его топором. Когда мы заехали в магазин, там уже стояли ЧОП и скорая. Двух парней забрала полиция. А пострадавшего зашили в скорой — и он сходил за минералкой в этот пивной», — рассказал порталу E1.ru очевидец. Причина конфликта неизвестна. Происшествие произошло на ул. Смазчиков 2А.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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