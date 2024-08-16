«Пытались сбежать»: подробности задержания членов ОПГ «Визовские»

В Екатеринбурге во время облавы задержаны более 10 членов ОПГ

17 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Задержание произошло вечером 16 августа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во время силовой операции у отеля «Визави» задержали более десяти предполагаемых членов ОПГ «Визовские». Крепких парней поймали в баре Gent вечером 16 августа. Некоторые из них пытались скрыться, но не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник. «В баре их было более десяти человек. Они пришли в заведение в районе 17 часов, кто в пиджаках, кто в спортивных костюмах. Они заказали покушать и кого-то ждали. И около 19 часов в бар зашли силовики, некоторые из „Визовских“ кинулись бежать, другие же остались на своих местах. В итоге всех вывели на улицу, а там погрузили в машины», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Стрелка ОПГ с авторитетом: стало известно, кого задерживал спецназ в Екатеринбурге. Видео По его словам, мужчины часто приходили в этот бар. Здесь же бывал (в этом году — минимум один раз) и криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого «Визовские», по предварительным данным, ожидали в баре тем вечером. Между ними якобы есть конфликт. Однако Гасанов на встречу не явился. Возможно, он был осведомлен о готовящейся облаве полицейских. Как сообщало URA.RU, сначала вечером 16 августа появились сведения про облаву на улице Татищева. Затем появилось видео, как жестко задерживают некоего гражданина на улице 8 Марта. В полиции операцию комментировали так: «Были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во время силовой операции у отеля «Визави» задержали более десяти предполагаемых членов ОПГ «Визовские». Крепких парней поймали в баре Gent вечером 16 августа. Некоторые из них пытались скрыться, но не смогли. Подробности URA.RU рассказал источник. «В баре их было более десяти человек. Они пришли в заведение в районе 17 часов, кто в пиджаках, кто в спортивных костюмах. Они заказали покушать и кого-то ждали. И около 19 часов в бар зашли силовики, некоторые из „Визовских“ кинулись бежать, другие же остались на своих местах. В итоге всех вывели на улицу, а там погрузили в машины», — сказал собеседник агентства. По его словам, мужчины часто приходили в этот бар. Здесь же бывал (в этом году — минимум один раз) и криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого «Визовские», по предварительным данным, ожидали в баре тем вечером. Между ними якобы есть конфликт. Однако Гасанов на встречу не явился. Возможно, он был осведомлен о готовящейся облаве полицейских. Как сообщало URA.RU, сначала вечером 16 августа появились сведения про облаву на улице Татищева. Затем появилось видео, как жестко задерживают некоего гражданина на улице 8 Марта. В полиции операцию комментировали так: «Были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них».