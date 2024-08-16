16 августа 2024

Губернатор сделал важное политическое заявление, открывая День города в Екатеринбурге. Фото

Куйвашев: у Екатеринбурга и области впереди много проектов и планов
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев произнес поздравительную речь со сцены в Историческом сквере
Евгений Куйвашев произнес поздравительную речь со сцены в Историческом сквере Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга, дал понять, что в обозримой перспективе регион не покинет. Это важно на фоне постоянно курсирующих слухов о якобы скором отъезде Куйвашева в Москву (последняя мощная волна обсуждений была весной).

«Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие екатеринбуржцы, за все, что вы делаете для города и для области. Вы замечательные. Горжусь, что живу и работаю вместе с вами. У Екатеринбурга и Свердловской области впереди много планов и проектов. Уверен, вместе мы сможем оплатить их в жизнь», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU.

Мэр города Алексей Орлов в своем выступлении отметил, что сегодня Екатеринбург продолжает уверенно развиваться во всех сферах городского хозяйства, а экономика города идет «в ногу со временем», становясь более инновационной. Спикер заксо Людмила Бабушкина пожелала городу дальнейшего развития, а горожанам счастья, здоровья и процветания.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга, дал понять, что в обозримой перспективе регион не покинет. Это важно на фоне постоянно курсирующих слухов о якобы скором отъезде Куйвашева в Москву (последняя мощная волна обсуждений была весной). «Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие екатеринбуржцы, за все, что вы делаете для города и для области. Вы замечательные. Горжусь, что живу и работаю вместе с вами. У Екатеринбурга и Свердловской области впереди много планов и проектов. Уверен, вместе мы сможем оплатить их в жизнь», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Мэр города Алексей Орлов в своем выступлении отметил, что сегодня Екатеринбург продолжает уверенно развиваться во всех сферах городского хозяйства, а экономика города идет «в ногу со временем», становясь более инновационной. Спикер заксо Людмила Бабушкина пожелала городу дальнейшего развития, а горожанам счастья, здоровья и процветания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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