Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга, дал понять, что в обозримой перспективе регион не покинет. Это важно на фоне постоянно курсирующих слухов о якобы скором отъезде Куйвашева в Москву (последняя мощная волна обсуждений была весной).
«Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие екатеринбуржцы, за все, что вы делаете для города и для области. Вы замечательные. Горжусь, что живу и работаю вместе с вами. У Екатеринбурга и Свердловской области впереди много планов и проектов. Уверен, вместе мы сможем оплатить их в жизнь», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU.
Мэр города Алексей Орлов в своем выступлении отметил, что сегодня Екатеринбург продолжает уверенно развиваться во всех сферах городского хозяйства, а экономика города идет «в ногу со временем», становясь более инновационной. Спикер заксо Людмила Бабушкина пожелала городу дальнейшего развития, а горожанам счастья, здоровья и процветания.
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