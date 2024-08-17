Швеи города ХМАО сделали для бойцов СВО 926 изделий

Швеи Нефтеюганска (ХМАО) за месяц сшили 926 изделий, которые отправились бойцам спецоперации. Среди них дождевики, подсумки, штаны, балаклавы, носилки и многое другое.
«Итог месяца. Июль 2024. Потрудились мы на славу, шили фронту для солдат, мы подсумки, балаклавы, сумки сброса, для гранат. Даже пончо именное, с теплым флисом изнутри, чтобы грело и согревало в зимние дни. Маскхалаты, пятиточечник, дождевик, тактический-браслет — это все ребятам нужно там на фронте для побед. И носилки не забыли мы ребятам положить, ведь они необходимы верой правдой там служить! ... Итого: 926 изделий», — поделились в стихотворной форме итогами швеи в группе «Шьем для наших» «ВКонтакте».
Такое же решение проблемы с дефицитом амуниции для мобилизованных нашли и в Нижневартовске. Женщины объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт.
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