17 августа 2024
16 августа 2024

Швеи города ХМАО сделали для бойцов СВО 926 изделий

© Служба новостей «URA.RU»
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Швеи нефтеюганска в стихотворной форме поделились итогами проделанной работы за июль
Швеи нефтеюганска в стихотворной форме поделились итогами проделанной работы за июль Фото:

Швеи Нефтеюганска (ХМАО) за месяц сшили 926 изделий, которые отправились бойцам спецоперации. Среди них дождевики, подсумки, штаны, балаклавы, носилки и многое другое.

«Итог месяца. Июль 2024. Потрудились мы на славу, шили фронту для солдат, мы подсумки, балаклавы, сумки сброса, для гранат. Даже пончо именное, с теплым флисом изнутри, чтобы грело и согревало в зимние дни. Маскхалаты, пятиточечник, дождевик, тактический-браслет — это все ребятам нужно там на фронте для побед. И носилки не забыли мы ребятам положить, ведь они необходимы верой правдой там служить! ... Итого: 926 изделий», — поделились в стихотворной форме итогами швеи в группе «Шьем для наших» «ВКонтакте».

Такое же решение проблемы с дефицитом амуниции для мобилизованных нашли и в Нижневартовске. Женщины объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт.

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Швеи Нефтеюганска (ХМАО) за месяц сшили 926 изделий, которые отправились бойцам спецоперации. Среди них дождевики, подсумки, штаны, балаклавы, носилки и многое другое. «Итог месяца. Июль 2024. Потрудились мы на славу, шили фронту для солдат, мы подсумки, балаклавы, сумки сброса, для гранат. Даже пончо именное, с теплым флисом изнутри, чтобы грело и согревало в зимние дни. Маскхалаты, пятиточечник, дождевик, тактический-браслет — это все ребятам нужно там на фронте для побед. И носилки не забыли мы ребятам положить, ведь они необходимы верой правдой там служить! ... Итого: 926 изделий», — поделились в стихотворной форме итогами швеи в группе «Шьем для наших» «ВКонтакте». Такое же решение проблемы с дефицитом амуниции для мобилизованных нашли и в Нижневартовске. Женщины объединились, чтобы шить одежду, которую будут бесплатно раздавать мобилизованным и отправлять на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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