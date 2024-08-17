17 августа 2024
16 августа 2024

В Сургуте самолет не выпустил шасси и сел на брюхо

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате "жесткой посадки" в Сургуте пострадавших нет
В результате "жесткой посадки" в Сургуте пострадавших нет Фото:

Самолет авиакомпании «Альтаир» при приземлении в аэропорте Сургута не выпустил шасси. Посадка произошла на брюхо судна, сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Сургут, Боровая. По информации заместителя по безопасности авиакомпании Альтаир, посадка с невыпущенными шасси на брюхо», — сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Разлива топлива и возгорания также не произошло.

URA.RU отправило запрос в АК «Альтаир». Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Альтаир» при приземлении в аэропорте Сургута не выпустил шасси. Посадка произошла на брюхо судна, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Сургут, Боровая. По информации заместителя по безопасности авиакомпании Альтаир, посадка с невыпущенными шасси на брюхо», — сказано в сообщении. Жертв и пострадавших нет. Разлива топлива и возгорания также не произошло. URA.RU отправило запрос в АК «Альтаир». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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