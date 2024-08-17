В Сургуте самолет не выпустил шасси и сел на брюхо

В результате "жесткой посадки" в Сургуте пострадавших нет
Самолет авиакомпании «Альтаир» при приземлении в аэропорте Сургута не выпустил шасси. Посадка произошла на брюхо судна, сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Сургут, Боровая. По информации заместителя по безопасности авиакомпании Альтаир, посадка с невыпущенными шасси на брюхо», — сказано в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Разлива топлива и возгорания также не произошло.
URA.RU отправило запрос в АК «Альтаир». Ответ ожидается.
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