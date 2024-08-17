На концерт пианиста Мацуева в Челябинске поклонники раскупили все билеты

Поклонники из Челябинска раскупили все билеты на концерт «Денис Мацуев и симфонический оркестр», который пройдет 29 августа. Информация об этом указана на сервисе по продаже билетов.
«Концерт „Денис Мацуев и симфонический оркестр“ пройдет в Челябинске 29 августа. Свободных мест нет», — говорится в сообщении на сайте городских зрелищных касс. Мероприятие состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева.
Имя Мацуева связано с традициями легендарной русской фортепианной школы. Мацуев — желанный гость лучших концертных залов мира, участник крупнейших фестивалей, постоянный партнер лучших симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!