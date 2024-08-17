На концерт пианиста Мацуева в Челябинске поклонники раскупили все билеты

Мацуев выступит в Челябинске 29 августа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Поклонники из Челябинска раскупили все билеты на концерт «Денис Мацуев и симфонический оркестр», который пройдет 29 августа. Информация об этом указана на сервисе по продаже билетов.

«Концерт „Денис Мацуев и симфонический оркестр“ пройдет в Челябинске 29 августа. Свободных мест нет», — говорится в сообщении на сайте городских зрелищных касс. Мероприятие состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева.

Имя Мацуева связано с традициями легендарной русской фортепианной школы. Мацуев — желанный гость лучших концертных залов мира, участник крупнейших фестивалей, постоянный партнер лучших симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии.