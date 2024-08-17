17 августа 2024

На концерт пианиста Мацуева в Челябинске поклонники раскупили все билеты

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Денис Мацуев в филармонии. Екатеринбург, мацуев денис
Мацуев выступит в Челябинске 29 августа (архивное фото) Фото:

Поклонники из Челябинска раскупили все билеты на концерт «Денис Мацуев и симфонический оркестр», который пройдет 29 августа. Информация об этом указана на сервисе по продаже билетов.

«Концерт „Денис Мацуев и симфонический оркестр“ пройдет в Челябинске 29 августа. Свободных мест нет», — говорится в сообщении на сайте городских зрелищных касс. Мероприятие состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева.

Имя Мацуева связано с традициями легендарной русской фортепианной школы. Мацуев — желанный гость лучших концертных залов мира, участник крупнейших фестивалей, постоянный партнер лучших симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии.

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Поклонники из Челябинска раскупили все билеты на концерт «Денис Мацуев и симфонический оркестр», который пройдет 29 августа. Информация об этом указана на сервисе по продаже билетов. «Концерт „Денис Мацуев и симфонический оркестр“ пройдет в Челябинске 29 августа. Свободных мест нет», — говорится в сообщении на сайте городских зрелищных касс. Мероприятие состоится в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Имя Мацуева связано с традициями легендарной русской фортепианной школы. Мацуев — желанный гость лучших концертных залов мира, участник крупнейших фестивалей, постоянный партнер лучших симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки, стран Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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