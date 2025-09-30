В Челябинске откроется ресторан «Сыроварня» бизнесмена Аркадия Новикова

Заведение сделает акцент на деревенскую кухню и крафтовые сыры
Заведение сделает акцент на деревенскую кухню и крафтовые сыры Фото:

В Челябинске откроется ресторан «Сыроварня» бизнесмена Аркадия Новикова

В Челябинске появится новый проект московского холдинга Novikov Group — ресторан «Сыроварня». Заведение позиционируется как семейный ресторан деревенской и итальянской кухонь с акцентом на сыры собственного производства и фермерские продукты.

«Скоро открытие», — сообщается в карточке Челябинска на официальном сайте сети. Точная дата открытия пока не озвучена.

Согласно описанию, в меню представлены фокачча и брускетты, пицца, итальянская паста, домашние и европейские супы — от борща и лапши до гаспачо. Также в ресторане можно будет заказать салаты и горячие блюда, среди которых представлены как деревенский в европейской кухне рататуй, так и рваная конина с ризотто.

Ранее в Челябинске уже открылся один проект Novikov Group — ресторан PRO.Хинкали. Он стал первым проектом Аркадия Новикова в Челябинске и занял более 700 квадратных метров на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Деревенский ресторан откроется по-соседству.

