В Челябинске откроется ресторан «Сыроварня» бизнесмена Аркадия Новикова
В Челябинске появится новый проект московского холдинга Novikov Group — ресторан «Сыроварня». Заведение позиционируется как семейный ресторан деревенской и итальянской кухонь с акцентом на сыры собственного производства и фермерские продукты.
«Скоро открытие», — сообщается в карточке Челябинска на официальном сайте сети. Точная дата открытия пока не озвучена.
Согласно описанию, в меню представлены фокачча и брускетты, пицца, итальянская паста, домашние и европейские супы — от борща и лапши до гаспачо. Также в ресторане можно будет заказать салаты и горячие блюда, среди которых представлены как деревенский в европейской кухне рататуй, так и рваная конина с ризотто.
Ранее в Челябинске уже открылся один проект Novikov Group — ресторан PRO.Хинкали. Он стал первым проектом Аркадия Новикова в Челябинске и занял более 700 квадратных метров на первом этаже торгово-развлекательного комплекса. Деревенский ресторан откроется по-соседству.
